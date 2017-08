Na američkoj kablovskoj televiziji HBO večeras će biti prikazana posljednja epizoda sedme sezone najpopularnije svjetske serije Game Of Thronse.

Sedma sezona završit će se epizodom naslovljenom kao "The Dragon and the Wolf" koja će trajati 80 minuta.HBO je ranije objavio zvanične trailere na kojima se može vidjeti i konačni susret Jon Snowa i Cersei Lannister u Kraljevom Grudobranu.Svjetski mediji pišu da je sigurno kako će u ovoj epizodi umrijeti jedan od važnih likova s obzirom na to se prikazuju i velike bitke poput osvajanje Highgardena od Neokaljanih i Dothrakija.Iako se sedma sezona sastoji od samo sedam epizoda, brojni fanovi isticali su kako u njoj ima mnogo više akcije od prethodnih šest.