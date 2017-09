Rijad Gvozden i Irfan Ribić u glavnim ulogama bh. filma "Uspon"

Bh. filmska scena uskoro će biti bogatija za novi film koji je nastao u režiji Benjamina Šehića. Riječ o filmu "Uspon" iz kategorije naučna fantastika.

Produkciju je radila ekipa Felina Visualsa. Glavne uloge tumače Rijad Gvozden i Irfan Ribić.Ovo je Šehićev prvijenac, a odlučio se za ovaj žanr jer voli misterioznu tematiku. Iza sebe ima niz projekata, a pažnju šire publike privukao je projektom Ronin koji je inspirisan japanskim simbolima i kulturom. Sniman je u Stanarima na Bjelašnici.Gaji veliku strast prema filmu, snimanju i editovanju, a najveći uzor mu je režiser Chistopher Nolan. Veliki je fan filmova "Lord of the Rings" i "Star Wars".Premijera filma "Uspon" trebala bi biti krajem oktobra ove godine, a do tada uživajte u traileru koji garantuje dosta uzbuđenja i zanimljivih scena.