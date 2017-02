Prvi Oscar dodijeljen Marheshalu Aliju za sporednu ulogu u filmu "Moonlight"

Prvog Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu osvojio je Mahershala Ali za ulogu u filmu "Moonlight".

Mahershala Ali Becomes First Muslim Actor to Win an Oscar https://t.co/1iA942jOMd pic.twitter.com/NCvIx9Y7lt — Variety_Film (@Variety_Film) February 27, 2017

"Hvala svim svojim profesorima i učiteljima. Uvijek su mi govorili da se ne radi o meni već o likovima koje tumačim. Blagoslovljen sam da sam imao priliku sudjelovati u ovom filmu. Hvala filmskoj ekipi, hvala režiseru Barryiju Jenkinsu i Tarell Alvin McCraneysviju po čijoj je drami urađen film. Svi ste zaslužili Oscara. Hvala mojoj supruzi koja je bila trudna dok sam snimao film i pomagala mi sve vrijeme", rekao je Ali koji je prije četiri dana dobio kćerkicu.Oscara za najbolju šminku i frizuru dobio je trojac Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini i Christopher Nelson za film "Suicide Squad".Nagradu za najbolju kostimografiju dobila je Colleen Atwood za filma "Fantastic Beasts and Where to Find Them". Atwood je ovo četvrti Oscar, a u svom govoru se osvrula na politiku Donalda Trumpa podsjetivši da je i ona migrant iz Italije."O.J.: Made in America" režisera Ezre Edelmana, koji govori o asnom pitanju i odnosu prema slavnim osobama, nasilju i kriminalu u pravosudnom sistemu, dobio je nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film.Kevin O'Connell je, nakon 21 nominacije, dobio Oscara za najbolji zvuk za film "Hacksaw Ridge". Nagradu za najbolju montažu zvuka dobio je Sylvain Bellemare za "Arrival".Nagradu za najbolju sporednu glumicu odnijela je Viola Davis za ulogu u filmu "Fences"."Ljudi me stalno pitaju kakve priče želim prenositi, a ja im govorim one o ljudima koji su puno sanjali, a niakda nisu uspjeli. Priče o ljudima koji su se zaljubili i izgubili. Potala sam umjetnica i hvala Bogu da jesam jer mi smo jedina profesija koja zna šta znači živjeti život", rekla je Viola u svom emotivnom govoru.