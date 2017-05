Za fanove popularne serije Game of Thrones, ovo je zaista uzbudljiva i napeta sedmica. Naime, nakon što su vidjeli ekskluzivne fotografije nove sezone sa zmajevima Daenerys Targaryen i poster sa likom Kralja noći, sada je objavljen i konačni trailer sedme sezone serije.

Za fanove popularne serije Game of Thrones, ovo je zaista uzbudljiva i napeta sedmica. Naime, nakon što su vidjeli ekskluzivne fotografije nove sezone sa zmajevima Daenerys Targaryen i poster sa likom Kralja noći, sada je objavljen i konačni trailer sedme sezone serije.

Dosad je objavljeno već nekoliko najava za novu sezonu Game of Thrones, ali fanovi kroz njih nisu mogli zaključiti detaljno šta će se dešavati u novim epizodama. U novom traileru prikazan je "veliki rat" koji mnogi očekuju.



Na početku trailera pojavljuje se Cersei Lannister koja, stojeći na mapi, bratu i ljubavniku Jamieu Laninisteru govori kako ima neprijatelje iz svih dijelova, istoka, zapada, sjevera i juga, ali kako će ih zajedno "poraziti sve".



U traileru se zatim pojavljuje Daenerys Targaryen, majka zmajeva, koja sa njenom vojskom stiže pred velika vrata Dragonstonea.



"Ja sam rođena da budem kraljica Sedam kraljevstva i ja ću to i biti", govori Daenerys u traileru.



Moža najintrigantnija scena iz trailera jeste kada Petyr Baelish govori Sansi Stark kako su njena braća i otac nestali te kako je ona jedina ostala živa. Prije te scene prikazan je njen brat Jon Snow ili Kralj sjevera, kako ga zovu, kako bježi po snijegu.



"Veliki rat je stigao", rekao je Snow na kraju trailera.



Podsjećamo, prva epizoda sedme sezone Game of Thrones premijerno će biti prikazana 16. jula na mreži HBO.