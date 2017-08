Jasmila Žbanić snima film o Srebrenici, sarđjuje s Đemilom Talić-Gabriel

Publika u regionu, ali i cijeloj Evropi, naredne godine će biti u prilici da pogleda film o stradanjima u Srebrenici bh. rediteljice Jasmile Žbanić, koja je s filmom "Grbavica" 2006. osvojila glavnu nagradu "Zlatni medvjed" na 56. internacionalnom filmskom festivalu u Berlinu.

Publika u regionu, ali i cijeloj Evropi, naredne godine će biti u prilici da pogleda film o stradanjima u Srebrenici bh. rediteljice Jasmile Žbanić, koja je s filmom "Grbavica" 2006. osvojila glavnu nagradu "Zlatni medvjed" na 56. internacionalnom filmskom festivalu u Berlinu.

Prije nekoliko dana ona se u Neumu družila i dogovarala detalje saradnje sa svojom prijateljicom i poslovnom partnericom Đemilom Talić - Gabriel, koja od januara obavlja i funkciju počasnog konzula naše zemlje u Australiji za regiju Novi Južni Vels."Naša saradnja je počela na filmu "Za one koji ne mogu da govore". Film je sniman u Australiji, gdje Đemila živi, a upoznao nas je tadašnji ambasador BiH Damir Arnaut. Sa Kym Vercoe, glumicom u filmu, Đemila je radila i na promociji filma kao izvršna producentica na internacionalnim festivalima u Sidneju i Melburnu, a bili smo skupa i na premijeri filma u San Sebastijanu. Od tada smo u stalnom kontaktu i upravo smo imali sastanak vezan za realizaciju filma "Srebrenica". Đemila je među rijetkim uspješnim ljudima koji ulažu novac u kulturu, zna kakva je moć filma i ima hrabrosti da bira teme koje drugi smatraju tabuima", rekla je Žbanić.Đemila Talić - Gabriel istakla je da joj je drago što će ponovo sarađivati s Jasmilom Žbanić i vjeruje da je ovo samo nastavak uspješne saradnje."Pokazalo se da smo tim koji pobjeđuje i zato ga ne treba mijenjati. Naravno, bili bi sretni da u našem timu imamo još profesionalaca i ljudi koji će pomoći da ovaj projekat što prije ugleda svjetlo dana. Iako sam već dugo u Australiji uvijek s ponosom ističem da sam Bosanka. Jasmila svojim filmovima uvijek ruši tabue, ona je hrabra žena koja se hvata u koštac sa stvarima i problemima od kojih većina najhrabrijih muškaraca bježi glavom bez obzira. Zbog toga je posebno cijenim i poštujem. Filmska industrija i sport su najbolji ambasadori BiH u svijetu, i kada bi država malo stala i dala podršku sportistima i filmskim radnicima to bi joj se vratilo barem pet do šest puta", smatra Talić - Gabriel.Jasmila je kazala da su već snimali kadrove koje će koristiti u igranom filmu "Srebrenica"."Nadamo se da ćemo uspjeti da snimimo film sljedećeg ljeta. Trenutno radimo podjelu uloga i tražimo lokaciju za snimanje, jer u samoj Srebrenici nema uvjeta za snimanje", naglasila je Žbanić, saopćeno je.