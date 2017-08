Šeste večeri 23. Sarajevo Film Festivala crvenim tepihom su prošetale brojne slavne ličnosti. Pored zvijezde večere, legendarnog komičara Johna Cleesea, publiku i novinare su pozdravili Duško Kuliš, Dino Merlin, Mirvad Kurić, Dragan Bjelogrlić i drugi. Popularni srbijanski glumac na SFF je došao s ekipom serije "Senke nad Balkanom".

"Prvi put sam došao na SFF-u 1998. godine. Jako sam sretan što nešto u našem regionu iz godine u godinu napreduje, to je SFF. Vrlo lijepo, veselo, kvalitetno. Uvijek sam mu želio puno uspjeha i danas mu to želim", kazao je Bjelogrlić.



Istakao je da mu je jako drago što će sarajevskoj publici, za razliku od prethodnih godina, predstaviti seriju.



"Lijepo je što smo ovdje s jednom serijom, do sada smo uvijek dolazili s filmovima. Serija liči na film i SFF je to prepoznao. Radujem se što ćemo večeras gledati seriju sa sarajevskom publikom", rekao je glumac.



Na pitanje novinara da li će serija nekada postati film, Bjelogrlić je kazao da takve namjere ne postoje.



"Neće biti film, prava je serija, svaka epizoda ima neki twist na kraju. Nije fazon da imamo i film i seriju, da uzmemo lovu i tamo i ovamo, nećemo", našalio se Bjelogrlić.