Od 25. maja na repertoar Cinema Cityja dolaze tri nova filmska naslova.

Od 25. maja na repertoar Cinema Cityja dolaze tri nova filmska naslova.

3D (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) je novi nastavak akcijske avanture reditelja Joachima Ronninga i Espena Sandberga.Johnny Depp vraća se na veliko platno kao legendarni, neustrašivi antijunak Jack Sparrow u novom nastavku Pirata s Kariba: Salazarova osveta. Uzbudljiva avantura vodi nas do nesretnog kapetana Jacka koji osjeća jake vjetrove loše sreće kako pušu u njegovom smjeru kad smrtonosni duhovi mornara, predvođeni strašnim kapetanom Salazarom (Javier Bardem), pobjegnu iz Đavoljeg trokuta odlučni ubiti sve pirate na moru, a posebno Jacka.Njegova jedina nada za opstankom leži u legendarnom Posejdonovom trozubu, ali da bi ga pronašao mora stupiti u savez s prelijepom, briljantnom astronomkinjom Carinom Smyth (Kaya Scodelario) i tvrdoglavim mladim mornarom Henryjem iz Kraljevske mornarice (Brenton Thwaites). Na čelu Umirućeg galeba, svog žalosnog, malog, oronulog broda, kapetan Jack nastoji ne samo preokrenuti svoju zlu kob već i spasiti vlastiti život pred najstrašnijim i najpakosnijim neprijateljem s kojim se ikad suočio.(The Dinner) je drama, triler, reditelja Orena Movermana, a glavne protagoniste filma tumači fenomenalna glumačka postava Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan...Ljetna večer u Amsterdamu, dva bračna para sastaju se u pomodnom restoranu. Između zalogaja hrane i šuma zveckanje pribora za jelo, razgovor ostaje u granicama ugodne pristojnosti - banalnost na poslu i trivijalnost praznika. Ali isprazne riječi prikrivaju strašan sukob, sa svakim usiljenim smiješkom i svakim novim jelom oštre se noževi.(100 metres) je komedija, drama temeljena na nevjerovatnoj istinitoj priči pod rediteljskom palicom Marcela Barrena, dok glavne likove u filmu tumače Dani Rovira, Karra Elejalde, Alexandra Jimenez...Ramonu je dijagnosticirana multipla skleroza (MS) u tridesetima. Ljekar mu kaže da će jedva moći hodati, a kamoli trčati. Usprkos dijagnozi, Ramon odluči sudjelovati na ultimativnom sportskom izazovu i najtežoj utrci na svijetu - Ironman triatlonu: 42 km trčanja, 3,8 km plivanja and 180 km bicikliranja.