Pizza, Coca-Cola, grašak, čips ili sladoled izazivaju nadutost za manje od sat vremena

Ilustracija

Ukoliko se nekad osjećate nadutim iako niste imali obilan obrok, to je zbog sastojaka namirnica koje jedete. Zbog toga je važno da pripazite na količine one hrane koja će vam napuhati stomak, a naročito u situacijama kada ne želite da vas neugonost nadutosti iznenadi na poslu, sastanku, u školi...

Ukoliko se nekad osjećate nadutim iako niste imali obilan obrok, to je zbog sastojaka namirnica koje jedete. Zbog toga je važno da pripazite na količine one hrane koja će vam napuhati stomak, a naročito u situacijama kada ne želite da vas neugonost nadutosti iznenadi na poslu, sastanku, u školi...

Veći broj žena suočava se s problemom nadutosti, ali to ne znači da su muškarci oslobođeni osjećaja napuhanog stomaka. Razlika je u tome što nadutost kod žena uglavnom dolazi zbog hormonalnih poremećaja, a kod muškaraca sve zavisi od toga šta unose u organizam.



Dok će vam neke namirnice smiriti stomak i crijeva, postoje one koje izazivaju nadutost za manje od sat vremena. To su, naprimjer, razne slane grickalice, pizza, slatkiši, žvakaće gume, gazirana pića, boza, alkohol, sladoled te povrće poput graška, karfiola, leblebija ili brokula.



Grickalice su pune natrija koji pomaže u regulaciji nivoa vode u vašem tijelu. Količina natrija koji pojedete određuje da li će vaše tijelo zadržati ili izbaciti višak vode. Tako da, ukoliko unosite više natrija nego što je potrebno vašem organizmu, voda će se zadržavati u vama, što prouzrokuje osjećaj nadutosti.



S druge strane, pizza ili načosi pored natrija sadrže i velike količine ugljikodirata te šećera koji zajedno automatski izazivaju nadutost i zadržavaju vodu u crijevima.



Slatkiši poput gumenih bombona ili zvakaćih guma sadrže šećerne alkohole sorbitol ili glucitol koje naše tijelo ne može probaviti. Kao rezultat, ove supstance se zadržavaju u crijevima gdje se bakterije hrane njima. Slatkiši ne prouzrokuju nadutost kod svakoga, baš kao ni mliječni proizvodi. Međutim, ukoliko imate razvijenu netoleranciju prema laktozi, mlijeko ili sladoled bi vas mogli napuhati.



Gazirani sokovi i alkoholna pića dovode do dehidracije tijela, što je signal tijelu da zadrži što je moguće više vode.



Iako je pojedino povrće odlično za detoksikaciju tijela, grašak, karfiol, leblebije ili brokule sadrže šećere oligosaharide koje pojedini ljudi teško probavljaju.



Nadutost zbog hrane bi trebala biti kratkotrajna i ne duža od dva-tri dana. Ukoliko vam se osjećaj nadutosti stalno vraća, onda se posavjetujte s ljekarom.