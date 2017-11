Dugogodišnja historija bilježi 170 starih zanata, a tek nekolicina njih danas je zastupljena u Bosni i Hercegovini. U Tuzlanskom kantonu (TK), kao najmnogoljudnijem u Federaciji BiH trenutno je prijavljeno blizu 400 zanatlija, a najprisutniji su berberi, drvomodelari, kovači, duboresci, tesari, kamenoklesari, zlatari, maketari...

