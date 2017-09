Ženama seks s istim partnerom dosadi nakon godinu dana veze

Foto: Ilustracija

Rezultati novog istraživanja koju su proveli naučnici s Univerziteta Southampton pokazali su da je seksualna želja muškaraca u prosjeku jednaka tokom cijele veze, a da žene izgube interes za seks s istim partnerom nakon 12 mjeseci veze.

Rezultati novog istraživanja koju su proveli naučnici s Univerziteta Southampton pokazali su da je seksualna želja muškaraca u prosjeku jednaka tokom cijele veze, a da žene izgube interes za seks s istim partnerom nakon 12 mjeseci veze.

U istraživanju je sudjelovalo 4.839 muškaraca i 6.669 žena u dobi od 16 do 74 godine. 34 posto žena otkrilo je da poslije godinu dana nisu bile previše zainteresirane za seks sa istim partnerom, a sličan odgovor dalo je tek 15 posto muškaraca.



Najmanje volje za seksom imale su žene koje imaju djecu mlađu od pet godina.



"To može biti posljedica umora jer je činjenica da svakodnevni stres utječe na seksualno funkcioniranje žene", objasnili su autori studije.



Mnogi su, osim roditeljstva, kao razloge gubitka volje za seksom naveli nedostatak emocionalne blizine, lošu komunikaciju, loše psihičko i fizičko zdravlje, spolno prenosive i infekcije. Kod žena je faktor pri gubitku interesa bila i razlika u sklonostima u spolnom odnosu.



"Naša saznanja pokušavaju dati odgovore na pitanje zašto žene gube interes za seks u dugoj vezi. Ženama su kvalitet i dužina veze, kao i komunikacija s partnerom presudni za seksualno interesovanje", naveli su autori studije.



Terapeutkinja Ammanda Major kaže kako je gubitak interesa za seks normalna pojava, jer je mnogo razloga zbog kojih se potrebe žena i muškaraca mijenjaju.



"Nekima je to je prirodno, a nekima izaziva patnju i jad", rekla je.



Istraživanje je također pokazalo da žene najviše gube interes za seks u dobi između 55 i 64 godine, a muškarci između 35 i 44 godine. Naučnici ističu da gubitak volje za seksom nema veze s menopauzom, iako se to događalo kod žena koje pripadaju toj dobnoj grupi.



Zanimljivo je i da je ženama bilo lakše da pričaju o seksu nego muškarcma.



Istraživanje je objavljeno u časopisu British Medical Journal Open.