Nezaštićen spolni odnos u bilo kojem trenutku menstruacijskog ciklusa može dovesti do trudnoće.

Nezaštićen spolni odnos u bilo kojem trenutku menstruacijskog ciklusa može dovesti do trudnoće.

Pilula za dan poslije (stručnog naziva oralna hitna kontracepcija) je metoda kontracepcije koja se u obliku pilule (tablete) uzima na usta što je prije moguće nakon nezaštićenog spolnog odnosa, sa svrhom sprečavanja neplanirane trudnoće.Ako želi izbjeći neplaniranu trudnoću, žena također može uzeti pilulu za dan poslije nakon spolnog odnosa tokom kojeg uobičajena metoda kontracepcije nije korištena na pravilan način ili je zatajila. To se odnosi na nepravilno korištenje pilula za redovnu hormonsku kontracepciju (npr. ako žena nehotice zaboravi, odnosno preskoči uzeti samo jednu tabletu redovne hormonske kontracepcije) ili mehanička zatajenja korištene metode kontracepcije (npr. ako se kondom tokom spolnog odnosa ošteti, sklizne ili ispadne ili ako ispadne dijafragma i slično).Važno je istaknuti kako pilula za dan poslije ne može prekinuti postojeću trudnoću. Drugim riječima, pilula za dan poslije nije sredstvo za izazivanje abortusa. Pilula za dan poslije sprečava da dođe do trudnoće te neće djelovati ako je žena već trudna.Pilula za dan poslije djeluje mehanizmom sprečavanja ili odgađanja ovulacije. Ako se pravovremeno uzme, spriječit će ili odgoditi ovulaciju za 5 dana i tako onemogućiti susret jajašca oslobođenog iz jajnika i spermija oslobođenih u ženske spolne organe tokom prethodnog nezaštićenog odnosa. Ako žena ima nezaštićen spolni odnos nakon uzimanja pilule za dan poslije, to neće spriječiti trudnoću.Osnovna preporuka svima koji se nađu u ovakvoj situaciji jeste da požure u apoteku i uzmu pilulu za dan poslije (ellaOne) što prije nakon spolnog odnosa (najbolje unutar prva 24 sata od nezaštićenog spolnog odnosa) jer se time povećava šansa za uspjeh njenog djelovanja.Primjenom pilule za dan poslije znatno se smanjuje rizik od neplanirane trudnoće, a valja znati da se djelotvornost različitih pilula za dan poslije znatno razlikuje. ellaOne djeluje kada je najpotrebnije.Važno je napomenuti da se žena do kraja menstruacijskog ciklusa u kojem je nakon nezaštićenog spolnog odnosa uzela pilulu za dan poslije mora štititi jednom od mehaničkih metoda kontracepcije (npr. kondom), jer je pilula za dan poslije neće zaštiti u ponovljenim spolnim odnosima nakon uzimanja pilule za dan poslije.Ako želite saznati više o ovoj temi posjetite stranice https://www.facebook.com/hitnakontracepcija/