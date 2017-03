Roman Blank, koji je preživio holokaust, ima dvoje djece, petero unučadi i jedno praunuče, priznao je u 95. godini da je gay.

Privukao je pažnju javnosti otkrivši tajnu koju je čuvao decenijama te je njegova priča objavljena u dokumentarcu "On My Way Out". U dokumentarcu je Blank opisao taj momenat kada je odlučio progovoriti.



"Rekao sam im otvoreno da sam rođen i da sam cijelog života gay. Potom sam im ispričao o svojoj tragediji i razumjeli su me. Zamislite da ste 90 godina u ormaru", rekao je Blank.



On i njegova supruga Ruth, koja je također preživjela holokaust, su zajedno 60 godina, a Blank je istakao kako se vole duboko i iskreno. Za njegovu tajnu saznala je kada su dobili drugo dijete. Upoznali su se u Poljskoj 1948. godine i ubrzo preselili u Brooklyn.



"Biti gay tada je bio zločin i te osobe su bile osuđene na samoubistvo ili život u ormaru. Ja sam odlučio živjeti", istakao je.



Novinar ga je pitao da li bi sada u tim godinama tražio adekvatnog partnera te koji je njegov tip, na što je Blank odgovorio da nikada ne gleda u lice već u srce.



"Moj tip je neko ko osjeća drhtaje srca. Moram biti iskren i reći da ne trebam ni fizičku ni mentalnu vezu, ali želim je. Želim kada legnem imati nekoga bliskog meni, nekoga kome je stalo do mene. Vama je tu osobu lako pronaći. Ja sam star, kome je potrebno staro smeće?", kazao je.



Blank je dobio veliku podršku porodice, prijatelja i javnosti koji su kazali kako je sigurno bilo veoma teško živjeti tolike godine u laži.