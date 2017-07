Pornografija može uništiti seksualni život jer stvara nerealna očekivanja u krevetu

Gledanje pornografskih filmova stvara nerealna očekivanja kod muškaraca, a najčešći je da je žena vrlo brzo može doživjeti orgazam, navodi se u novoj studiji.

Istraživači su analizira li 50 najgledanijih videa na Pornhubu kako bi odredili frekventnost orgazama kod žena i muškaraca te su mjerili dužinu određenih tehnika koje su navodno dovele do orgazma.



Otkriveno je da je samo 18 posto žena zaista imalo orgazam, sve ostalo je laž, dok je kod muškaraca taj procenat 78 posto.



"Predstavljanje muškog i ženskog orgazma u većini pornografije može ovjekovječiti nerealna uvjerenja i očekivanja kada je u pitanju odnos između ženskog orgazma i seksualnog performansa muškarca", navodi se u studiji Univerziteta Quebec u Montrealu.



Seksologinja Tracey Cox kazala je kako pornografija čini to da muškarci zaborave koliko je bitna predigra.



"Ima jako mnogo loših lekcija koje nas pornografija uči: da ženama nije potrebna predigra, da je seks u troje sasvim normalan i da je vrhunac seksa snošaj. Manje od 20 ženskih orgazama je postignuto penetracijom, u pornografiji to se dešava sve vrijeme. Ženski orgazam putem stimuliranja klitorisa je siguran način. Ono što je frustrirajuće jeste da je ta informacija stara 2.000 godina i u Kama Sutri se govori o tome. Sve u pornografiji je lažno", rekla je Cox.



Veliki broj studija pokazao je da gledanje pornografije ima negativne efekte na veze. Jedna od studija utvrdila je da ovi filmovi uzrokuju gubitak interesa za seks kod muškaraca i erektilnu disfunkciju. Ipak, to ne utječe na seksualni život žena. Jedna od pet žena koja gleda pornografiju tri do pet puta sedmično priznaje kako češće imaju seks s partnerom, otkriveno je u anketi.