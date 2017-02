Parovi u dugim vezama vremenom počinju zvučati i izgledati slično

Duga veza može utjecati na promjenu načina razmišljanja i djelovanja. Joshua Wolf Shenk, autor knjige "Power of Two" to naziva "zajedničkim umom". Vlastiti privatni jezik, interne šale te situacije u kojima ličite jedno na drugo znakovi su "zajedničkog uma".

Foto: Ilustracija

Jeste li ikada dobili tekst koji nosi određeni značaj koji je nemoguće objasniti? Shenk piše da su zajednički jezik i poseban vokabular prvi znaci da radite na sinhronizaciji. Prema studiji Roberta Hoopera s Univerziteta u Texasu, tajna komunikacija produbljuje vezu i uspostavlja jedinstven, zajednički identitet. Istraživanja psihologinje Carol Bruess pokazuju da su partneri koji često koriste privatnu komunikaciju i tajne riječi sretniji.



Način na koji većina razgovara s nepoznatim ljudima, poznanicima pa čak i bliskim prijateljima osjetno se razlikuje od načina na koji govore kada su sami s partnerom. Shenk objašnjava kako se, kada smo s partnerom, ne pridržavamo obrazaca ponašanja, odnosno prestanemo provjeravati sebe prije nego progovorimo jer smo iskreniji i otvoreniji. Mnogi parovi s kojima je Shenk razgovarao u svojoj knjizi imaju takav odnos.



Parovi u dugim vezama također imaju mnogo šala koje nikom drugom nisu smiješne. Inače, smijeh i interne šale su veoma dobre za vezu jer stvaraju osjećaj još veće povezanosti.



Istraživanje iz 2007. pokazuje da parovi u dugim vezama počinju zvučati jednako. Osim što imaju svoj vokabular, u mnogim slučajevima parovi u dugim vezama počnu odgovarati jedni drugima u istim ritmovima i oponašati sve, od naglaska druge osobe, dužine i stanki tokom govora pa čak i uzrečica. Psiholozi ovaj fenomen nazivaju "emocionalna zaraza". Neki stručnjaci tvrde kako promjene u obrascu mogu biti jedan od pokazatelja koliko dugo će par ostati zajedno.



U nekim slučajevima osobe u dugoj vezi počnu ličiti jedna na drugu. Psiholog Robert Zajonc je u svojoj utjecajnoj studiji iz 1987. godine utvrdio da postoji očit razlog zbog kojeg parovi počnu gledati na isti način. Naime, oni koriste iste mišiće tako često da vremenom počnu odražavati jedno drugo, a Shenk kaže kako ta koordinacija nije slučajna.