Odgovarajući namještaj i Viagra: Terapeuti savjetuju starije osobe kako da imaju redovan seks

Nedavno urađena studija pokazala je kako muškarci i žene u svojim 80-im godinama imaju bolji seks od onih koji su 20 godina mlađi od njih. Ovim se ruše stereotipi da seksualni život prestaje kada napunite određene godine.

Studiju je proveo Međunarodni centar za dugovječnost, a otkriveno je kako ljudi između 60 i 70 godina imaju više poteškoća da se uzbude nego oni stariji od 80 godina. Autori studije kazali su da razgovor u vezi sa seksualnim odnosom starijih ljudi treba biti normalizovan te da su pozitivna seksualnost i intimnost povezani s visokim nivoom sreće i blagostanja, neovisno o godinama.



Seksualna terapeutkinja Denise Knowles savjetuje starije klijente kako da imaju zdrav i uspješan seksualni život. Istakla je kako su istraživanja pokazala da parovi stariji od 70 godina imaju seks tri puta sedmično, što je mnogo više nego mlađi parovi.



Ove parove savjetuje da obrate pažnju na to šta jedu, da li vježbaju i rade na svojoj vezi, jer posvećenost dovodi i do seksa.



"Ovisno o zdravstevnom stanju klijenata, savjetujem kako da budu kreativni i prilagode se. Ovo može biti pozitivna stvar jer će više eksperimentisati i bit će zabavnije. Ključno je znati ograničenja svoga tijela i ne osjećati se loše zbog toga. Poze u seksu zavise od vaše fleksibilnosti i ukupnog zdravlja, ali i samopouzdanja. Starije parove savjetujem da koriste namještaj koji će im pomoći da naprave pozu koju žele, a uz to imaju oslonac za kosti i zglobove. Ako vas interesuje seks, postoje rješenja koja će vam pomoći da uživate", kazala je Knowles.



Žene u tim godinama mogu imati suhu vaginu, što je normalno nakon menopauze, te im savjetuju da koriste lubrikante. Muškarci, s druge strane, mogu imati problem s erekcijom pa im savjetuju da koriste Viagru.



"Bitno je naglasiti da ne morate imati potpunu penetraciju da biste uživali u seksualnim aktivnostima. Ljubljenje, maženje i masaža mogu pomoći da se zbližite i da se oslobodite stresa", kazala je terapeutkinja.



Poručili su starijim parovima da, ako imaju želju za seksom, razgovaraju o tome i ne stide se te da ova želja nema dobnih granica.