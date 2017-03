Novo istraživanje otkriva u kojim godinama najčešće varaju žene i muškarci

Foto: Ilustracija

Prema najnovijem istraživanju Sveučilišta New Hampshire, savremeni muškarci i žene podjednako su skloni preljubi i mnogi svoja kratka i usputna nevjerstva i ne smatraju velikim grijehom.

Rezultati istraživanja pokazali su da muškarci najčešće varaju sredinom 50-ih godina, a žene sredinom 40-ih godina, prenosi Cosmopolitan.



Naučnici su kao najveće razloge za preljubu naveli djecu. Kako kažu, čini se da baš u tim godinama partneri jednostavno žele pauzu od djece, porodice i uobičajenog života.



Istraživanje je također potvrdilo da su žene podjednako nevjerne kao i muškarci, s tim da one to ne čine više puta. Oko 22 posto muškaraca izjavilo je da je svoje partnerke prevarilo sa najmanje tri žene, dok to kod žena nije slučaj.



Pored toga, žene iz više klase sklonije su prevari od onih iz srednje ili niže klase.