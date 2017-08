Nova studija pokazala da su žene u socijalizmu imale bolji seks i duplo više orgazama

Foto: Izlozba.sabh.hr

Kada Amerikanci razmišljaju o komunizmu u Istočnoj Evropi, zamišljaju ograničenja putovanja, sumorne krajolike i ograničene slobode. Iako je većina toga tačno, kolektivni stereotip o komunističkom životu ne govori cijelu priču.

Pojedinci pamte da su istočni blokovi u to doba imali mnogo prava i privilegija, više nego u pojedinim tadašnjim liberalnim demokratijama, uključujući ponegdje i velika državna ulaganja u obrazovanje i obuku, uključenost u radnu snagu, izdašne naknade za porodiljsko odsustvo i djecu.



Međutim, postoji jedna prednost koja nije zadobila neophodnu pažnju, a to je da su žene za vrijeme komunizma uživale u više seksualnog zadovoljstva, piše New York Times.



Uporedno sociološko istraživanje istočnog i zapadnog dijela Njemačke, provedeno nakon ponovnog ujedinjenja 1990. godine, otkrilo je da su žene u Istočnoj Njemačkoj imale dvostruko više orgazma nego žene zapadne Evrope.



Istraživači su se oduševili ovom disparitetom u prijavljenom seksualnom zadovoljstvu, posebno zbog toga što su žene iz Istočne Njemačke patile od ozloglašenog dvostrukog tereta - formalnog zaposlenja i kućnog rada.



Nasuprot tome, poslijeratne žene zapadne Njemačke su ostale u kući i uživale su u svim uređajima koji štede na radu, a koji su proizašli od bučne kapitalističke ekonomije.



No, imale su manje seksa nego žene koje nisu imale tako lagodan život.