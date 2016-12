Najbizarniji seksualni običaji u svijetu: Narodi pisali pjesme o svojim spolnim organima

Koliko god iz ove perspektive zvučalo bizarno u prošlosti u havajskoj kulturu često su davana imena genitalijama, a narodu su čak imali i pjesme kojima su opisivali svoje spolne organe.

Pored Havaja na spisku najbizarnijih seksualnih običaja našao se i drevni Egipat gdje se vjerovalo da rijeka Nil uzrokuje ejakulacija boga Atuma pa su zbog toga faraoni često masturbirali u rijeku.



Indijanski narod Guajiro u Kolumbiji imao je bizarna pravila zabave s obzirom na to da su djevojke tokom ceremonijalnog plesa mogle podmetnuti nogu mladićima s tim što bi u tom slučaju njihov ples morao završiti seksom.



Stanovnici ostrva Inis Beag na obali Irske smatraju da je seks loš za njihovo zdravlje, a tokom seksualnog odnosa ne praktikuju da skinu do kraja donji dio veša.



Zanimljiva je i informacija da je u Srednjem vijeku crkva zaključila kako je misionarski položaj tokom seksa jedini ispravan položaj za seksualni odnos.



Neka od plemena na Himalajima praktikuju poliandriju pa tako sva braća dijele jednu seksualnu partnerku. To je razlog zbog kojeg nisu imali mnogo djece.



Posebno bizarnim smatra se praksa na pojedinim ostrvima u Polineziji gdje je bilo sasvim normalno posmatrati roditelje dok imaju seksualne odnose.