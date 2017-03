Muškarci i dalje očekuju da žena uzme njihovo prezime kada se vjenčaju

Živimo u modernom dobu gdje je jednakost žena i muškaraca zagarantovana zakonima, ali još ima nekoliko stvari koje su ostale nepromijenjene.

Žene moraju poštovati pravila oblačenja na poslu, a muškarci u nekim situacijama i ne. Također, žene prilikom udaje i dalje uzimaju muževo prezime.



U studiji koja je urađena 2013. godine, 80 posto od 13.000 britanskih mladenki je izjavilo kako je uzelo muževo prezime, za razliku od 2004. godine kada je taj broj bio mnogo manji zbog novog vala feminizma.



Glumica Zoe Saldana i njen suprug Marco Perego Saldana te glumac Chris O'Dowd i novinarka Dawn O'Porter, primjer su slavnih ličnosti koji eksperimentiraju s prezimenima i ne podliježu tradicionalnom.



No, nemaju svi jednako mišljenje. Neki muškarci ni u ludilu ne bi uzeli prezime svoje supruge i obratno, a neki su pronašli rješenje tako što su razmijenili prezimena i dodali ih svojim rođenim.



"Moja supruga i ja smo napravili dvostruka prezimena. Kako da očekujem od nje da uzme moje prezime, ako nisam spreman učiniti isto? Čudno mi je kada ljudi žele nastaviti nositi prezime svoje porodice tako odlučno, jer krećemo se naprijed, ne idemo unazad. Mislim da je to neka vrsta utjelovljenja onoga što nije uredu s dijelovima našeg društva i ta ideja o zadržavanju identiteta nas na neki način sputava u napredovanju kao ljudske rase", rekao je jedan od ispitanika za istraživanje koje je radio The Independent.



Tridesetogodišnja žena koja se izjašnjava kao feministica kazala je kako je uvijek znala da će se udati na tradicionalna način i preuzeti muževo prezime te da joj je to sasvim uredu. No, problem je nastao kada su razgovarali o prezimenima djece.



"Rekao mi je da nikada ne bi uzeo moje prezime, niti bi me prisiljavao da uzmem njegovo, već bi rado napravio neko novo prezime koje bismo nosili oboje pa i naša djeca", rekla je.



Neke žene su kazale kako uzimaju muževo prezime radi djece, odnosno kako bi svi imali isto prezime i djeca se ne bi zbunjivala.



"Ne bih voljela da imamo dva prezimena niti bih voljela da on uzme moje jer je čin traganja za porodičnom historijom složeniji i nepovezan", kazala je.



Prezime je jedno od prvih testova s kojim se parovi mogu suočiti. Na ovom testu će parovi uvidjeti da li mogu prevazići svoje razlike te živjeti zajedno iako imaju različite poglede i uvjerenja.



"Na početku veze ljudi se fokusiraju na stvari kao što su zajedničko završavanje rečenica, vječito slaganje i izgovaranje rečenice 'On/Ona je moja srodna duša'. Ali ako prevaziđete problem 'prezimena', onda ćete prevazići sve nesuglasice. Bolje je nekada razljutiti tradicionalnu porodicu, nego da nastane sukob između partnera. Najbolje rješenje su dva prezimena", poručila je Arabella Russell, konsultantica za veze.