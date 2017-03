Susana Zamos i njen sadašnji suprug Jovany Garzon sanjali su o vjenčanju u okeanu, ali im je organizator vjenčanja rekao da ne mogu organizirati takvu ceremoniju vjenčanja, jer je to previše komplikovano.

"Rekao sam: 'Uredu, upravu je'. Vjenčat ćemo se na plaži kao i svi drugi", rekao je Jovany.Međutim, fotografkinja Sol Tamargo i njen tim odlučili su im to omogućiti. U oktobru 2016. godine san Susane i Jovanyija postao je stvarnost, a fotografije zaista oduzimaju dah.Ceremonija vjenčanja održana je u Karipskom moru, blizu otoka Cozumel u Meksiku.Sedamdeset gostiju prevezeno je brodom do pješčanog spruda, dok su neki plivali dio puta.Suzana, koja je porijeklom iz New Jerseyija, rekla je da od malih nogu voli vodu te da se osjeća sretnije pod vodom, nego na kopnu."Otkako sam prvi put ušla u vodu, u dobi od tri ili četiri godine, voljela sam vodu i osjećala sam se kao da sam mogla disati pod vodom. Ja sam 'riba iz mora'", rekla je Suzana dodajući kako misli da je sirena.Ovakva ceremonija predstavljala je veliki izazov za kojeg je bilo potrebno detaljno logističko planiranje i odgovarajuća fotooprema. No, sudeći prema krajnjem rezultatu - isplatilo se.