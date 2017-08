Govor tijela može biti znak da vam je partner nevjeran

Ako sumnjate da vas muž ili dečko varaju vjerovatno ćete poduzeti određene korake, poput provjeravanja njegovog telefona, kako biste saznali istinu. No, prema stručnjaku za govor tijela, da li vam je partner vjeran možete zaključiti i prema govoru tijela.

Ako sumnjate da vas muž ili dečko varaju vjerovatno ćete poduzeti određene korake, poput provjeravanja njegovog telefona, kako biste saznali istinu. No, prema stručnjaku za govor tijela, da li vam je partner vjeran možete zaključiti i prema govoru tijela.

"Privlačnost i seksualni odnosi mogu stvoriti povećanje testosterona i suptilne promjene na tijelu", kazala je za Independent Patti Wood, stručnjakinja za govor tijela.



Wood ističe da alfa signali ne moraju nužno značiti da vam je partner nevjeran, ali ako se govor njihovog tijela iznenada promijenio to bi moglo značiti da imate problem. To bi se moglo manifestovati u pokušaju muškarca da izgleda viši tako što će se isprsiti i ispraviti ramena. To je često pokušaj za slanje alfa signala.



Stručnjakinja dodaje da je posebno zanimljivo i stajanje raširenih nogu jer se na taj način stvara stabilna baza i sugeriše da se osoba osjeća samouvjereno. Ako neko stoji raširenih nogu to bi mogao biti podsvjesni pokušaj da tijelo izgleda veće i šire, a Wood kaže da je to signal dominacije.



Zauzimajući takav stav pripremate svoje tijelo u slučaju napada druge osobe, a Wood tvrdi da to može značiti da muškarac ima novu osobu u svom životu koju želi sakriti. Druga odlika širokog stava je činjenica da muški spolni organ postaje ranjiv, što može biti način slanja poruke da se muškarac ne boji, misli da je toliko jak da ih niko neće ni pokušati povrijediti.



"To može biti seksualni prikaz muškarca prema ženi ili pokazivanje moći muškarca prema muškarcu", navodi Wood.



Ističući spolne organe muškarci pokušavaju poslati alfa signal i pohvaliti se bez riječi, što je najčešće rezultat povećanog seksualnog interesa.