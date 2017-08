Kompanija Carlsberg BH, sa brendom Tuborg, u narednih 20 dana u Sarajevu uvodi vanrednu gradsku noćnu vožnju

U okviru društveno-odgovorne kampanje #You drink, we drive (Ti piješ, mi vozimo), čiji je cilj apelirati na zabranu i rizik upravljanja motornim vozilima nakon konzumacije alkohola, od sutra će gradskim ulicama saobraćati promo Tuborg bus koji nudi sigurnu opciju prevoza.Umjesto karte, putnicima na pokaz tražit će se Tuborg čep.Kružna linija bit će aktivna od Vijećnice do Dobrinje, a planirane su dvije noćne vožnje. Od subote, 5.8., do četvrtka, 10.8., Tuborg bus vozit će u ponoć, te u jedan sat iza ponoći, dok će od početka SFF-a, 11.8., do 24.8. ista linija biti u opticaju u terminima od dva i tri sata iza ponoći."Ljeti Sarajevo zaista nudi mnogo atraktivnih prilika za dobar noćni provod. Kako bi opušteno uživali u planiranim zabavama odlučili smo građanima i turistima, svima koji odluče posjetiti grad, omogućiti pouzdan prevoz u kasne noćne sate kada inače ne postoje redovne gradske linije. Kampanju realizujemo pod motom 'You drink, we drive' jer želimo podsjetiti da sigurna vožnja uvijek isključuje alkohol, dok u isto vrijeme mi brinemo da svi putnici, koji su uživali u noćnom provodu, sigurni stignu kući", izjavio je Amir Tobudić, direktor Carlsberg BH d.o.o.Iz Carlsberga poručuju da u Tuborg busu putnike očekuju i zanimljive aktivacije tokom vožnje. Ovu kampanju podržala je i kompanija Info Media Group, zaslužna za brendiranje autobusa.