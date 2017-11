Sezonske ski-karte na Bjelašnici skuplje za 50, a na Jahorini za čak 200 KM

KJKP ZOI'84 i OC Jahorina objavili su cijene ski-pasova za ovu zimsku sezonu, koje neće obradovati ljubitelje skijanja. Najviše su poskupjele sezonske karte, na Bjelašnici za 50 KM, a na Jahorini čak za 200 KM.

Poskupljenja pravdaju novim projektima koji će biti u funkciji od ove sezone zbog kojih su troškovi, kako kažu, veći za tri puta.Cijena pojedinačne karte na Bjelašnici je 6 KM za odrasle i 5 KM za djecu van sezone, a tokom sezone cijene će biti veće za dvije KM. Dnevna karta je 35 KM van sezone, odnosno 40 KM u sezoni, dok je za djecu 25 KM odnosno 30 KM.Na Jahorini je došlo do poskupljenja pojedinačne karte za 1 KM. Dnevna karta je sada objedinjena za razliku od prošle godine kada su bile posebne cijene za liftove Poljice i Praču i sada za odrasle iznose 40, 42 i 45 KM (od 12. do 3. mjeseca) ovisno o kom dijelu sezone se radi. Za ova dva lifta u prošloj godini dnevna karta je koštala 33 i 45 KM.Sezonska karta za predstojeću sezonu na Bjelašnici koštat će 740 KM za odrasle i 390 KM za djecu. Prošle godine cijena sezonske karte bila je 690 KM.Na Jahorini su mnogo skuplje. Sezonska karta za period ponedjeljak-petak skuplja je za 200 KM za odrasle i košta 500 KM, a sezonska karta za sve dane (ponedjeljak-nedjelja) skuplja je za 180 KM i iznosi 900 KM. Dječije sezonske karta su ostale na nivou prošlogodišnjih 200 KM i 400 KM.I Bjelašnica je proširila ponudu sa sezonskom kartom za osobe koje zimske sportove praktikuju samo radnim danima po cijeni od 550 KM za odrasle i 250 KM za djecu.Na obje planine su u ponudi i ski-pasovi za od jednog do 10 dana."Trudili smo se da prilagodimo cijene svim kategorijama društva, a ponudu smo bazirala na djeci. Dali smo velike popuste za organizovane grupe koji idu i do 20 posto. Uveli smo sezonsku kartu od ponedjeljka do petka koja je mnogo jeftinija nego sezonska karta koja uključuje i dane vikenda. Vlasnicima prošlogodišnjih sezonskih karata smo dali popust na cijenu sezonske karte, pa je za njih cijena ostala ista", rekao je za Klix.ba direktor KJKP ZOI'84 Midhat Hubijar.Podsjetio je kako će ove godine sezona trajati duže zahvaljujući topovima za osnježivanje koji će raditi, te da će u funkciji biti novi vertikalni transport.I na Jahorini su predviđeni popusti za vlasnike prošlogodišnjih sezonskih ski-pasova, za studente koji imaju kartice EYCA, za vrijeme sajmova i promo vikenda, te za organizovane grupe i klubove od 15 posto.Na ovoj olimpijskoj ljepotici također se završavaju radovi na sistemu osnježivanja kako bi produžili sezonu sa 60 na 130 dana. U toku su radovi na uređenju i prosijecanju novih staza, izgradnji akumulacionog jezera, vjetroustava i sistema za vještačko osnježavanje, gradnji dva ski-poligona za najmlađe skijaše, ali i uvezivanju svih segmenata na planini. Planirano je da sve bude završeno do otvorenja sezone.