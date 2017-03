Čapljina je uvijek imala epitet uređenog malog grada, a ni danas nije drugačije. Problemi nisu infrastrukturni, niti komunalni, mješavina su onih ekonomskih i demografskih, kao i u svakoj drugoj našoj sredini, ali ovdje kombinirani sa pograničkim karakterom sredine.

