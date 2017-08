Crkvene polemike oko statusa Međugorja imala su ozbiljan utjecaj na broj dolazaka u ovo hercegovačko mjesto, posebno sa glavnog italijanskog tržišta, što su uvelike osjetili turistički radnici zadnjih sezona.

