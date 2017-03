Nike napokon prodaje fitness odjeću za plus size žene te je na ovaj način oduševio svijet. Nije riječ samo o XXL majicama ili ekstra širokim trenerkama, nego o profesionalnoj udobnoj sportskoj odjeći.

U posljednje vrijeme mnogo se radi na raznolikosti sportista i modela, a ovo je prvi put da Nike lansira ovako nešto. Prošlog ljeta, proširio je svoju Pro Bra kolekciju do veličine E, ali je ostatak odjeće svejedno i dalje bio dostupan u veličinama od XS-XL.



"Nike je prepoznao da su žene jače, snažnije i otvorenije nego ikada", saopćeno je iz kompanije Nike.



Ovom linijom, kompanija je odabrala slaviti različitosti u svakom smislu i promovirati tjelesnu pozitivnost, što svi trebamo podržati.



"Dani kada smo morali naglašavati da je riječ o ženskim sportiskinjama daleko su iza nas. Na ovaj način slavimo raznovrsnost sportaša, od kulture i etniciteta pa sve do oblika tijela", dodali su.



Nike je u novu plus size liniju uključio različite komade, od grafičkih topova pa sve do tajica geometričkih printeva. A ono što je najvažnije, niti u jednom trenutku nisu žrtvovali svoju prepoznatljivu kvalitetu.



Sva odjeća izrađena je istom tehnologijom. Ova linija uključuje tajice u više boja, kratke hlače i sportske grudnjake, a penje se sve do veličine 3X.