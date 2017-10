Znate li kako očistiti jabuke od pesticida?

Držanje jabuka pod vodom nekoliko sekundi nije dovoljno za uklanjanje pesticida, a naučnici imaju bolji savjet

Naime, najbolji način za čišćenje jabuka od pesticida jeste potapanje u vodu te dodavanje sode bikarbone. Taj proces treba da traje 12 do 15 minuta. Drugi način da spriječite unos pesticida jeste da ogulite jabuku.



Naučnici s Univerziteta Massachusetts su testirali nekoliko načina da uklone pesticide s voću, a najboljim se pokazala soda bikarbona. Pesticidi mogu pomoći plodovima da opstanu te da odbiju insekte, ali su štetni ukoliko se unose organizam. Njihovi efekti zavise od vrste pesticida i količine koja se unosi. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da određeni pesticidi mogu štetno djelovati na razvoj nervnog sistema fetusa i djece.



Neki ljudi se oslanjaju na kupovinu organske hrane, koja može biti veoma skupa, ali ni ona ne garantuje da se pesticidi ne koriste. Neke farme koriste organske pesticide, ali treba imati u vidu da prirodni pesticidi nisu nužno sigurniji.



Naučnici su potopili jabuke u fungicid i insekticid i držali ih u njima od nekoliko minuta, pa do cijelog dana. Potom su pokušali oprati pesticide ispod vode, držanjem u rastvorima i korištenjem sode bikarbone u periodu od 15 minuta.



Najbolji rezultat je imala soda bikarbona. Nakon 15 minuta je pesticid nestao s kore voća. Međutim, tu su i loše vijesti, jer je oko 20 posto fungicida i četiri posto insekticida voćka upila kroz koru te se nije moglo eliminisati.



Treba imati na umu da soda bikarbona nije neko čudo, kao i to što nema garancija da će djelovati u slučaju nekog drugog voća. Zasad je ipak najbolje rješenje guljenje jabuka.