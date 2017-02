Vodeći proizvođači čokoladica smanjuju veličinu svojih proizvoda

Vodeći proizvođači čokoladica će, pod pritiskom engleskog zavoda za javno zdravstvo (Public Health England), do 2020. godine morati smanjiti veličinu svojih proizvoda za 20 posto kako bi udovoljili novim mjerama za smanjenje unosa šećera u ishrani.

Foto: EPA

Vodeći proizvođači čokoladica će, pod pritiskom engleskog zavoda za javno zdravstvo (Public Health England), do 2020. godine morati smanjiti veličinu svojih proizvoda za 20 posto kako bi udovoljili novim mjerama za smanjenje unosa šećera u ishrani.

Proizvođači čokoladica kažu da moraju smanjiti veličinu svojih proizvoda, jer bi promjena količine šećera promijenila okus njihovih proizvoda. Neki kažu da bi to čak moglo imati laksativni efekt.



Nakon sastanka s engleskim zavodom za javno zdravstvo proizvođači čokoladica pristali su smanjiti veličinu čokoladica kako ne bi bili javno imenovani u izvještaju o javnom zdravstvu koji će britanske vlasti uskoro objaviti.



Proizvođači čokoladica još uvijek nisu odlučili da li će smanjenje proizvoda utjecati na smanjenje cijena.



Prijedlog za smanjenje unosa šećera je prvi put predstavljen u julu 2016. godine, a brojni aktivisti smatraju kako količina šećera treba biti smanjena za 50 posto te da količinu masti treba smanjiti za 20 posto. Razlozi su, navode, zabrinjavajuće brojke o pretiloj djeci.



Aktivisti okupljeni u udruženje "Action on Sugar" smatraju da je reklamiranje nezdrave hrane mnogo veći problem, jer se na reklamiranje nezdravih proizvoda za djecu troše milijarde funti.



Graham MacGregor, predjsednik udruženja "Action on Sugar" i stručnjak za kardiovaskularne bolesti, rekao je kako ne postoji opravdanje za reklamiranje nezdrave hrane za djecu.