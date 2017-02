Veće porcije voća i povrća produljuju životni vijek

Izgledi za dužim životnim vijekom i znatno smanjenje rizika od obolijevanja od srčanih bolesti i raka znatno se smanjuje povećanjem broja porcija voća i povrća s pet na deset dnevno, prenose mediji.

Izgledi za dužim životnim vijekom i znatno smanjenje rizika od obolijevanja od srčanih bolesti i raka znatno se smanjuje povećanjem broja porcija voća i povrća s pet na deset dnevno, prenose mediji.

Naime, znanstvenici s londonskog Imperial Collegea su tokom te studije izračunali da bi se usvajanjem takvih prehrambenih navika godišnje u svijetu moglo spriječiti 7,8 miliona preuranjenih smrtnih slučajeva.



Analiza britanskih znanstvenika pokazala je da i manji broj porcija voća i povrća dnevno koristi zdravlju, no tvrde da je "više i djelotvornije".



Dnevno konzumiranje dvije i po porcija voća i povrća povezuje se sa 16 posto manjim rizikom od srčanih oboljenja, 4 posto manjim rizikom od obolijevanja od raka i 15 posto manjim rizikom od preuranjene smrti.



Konzumiranje 10 porcija voća ili povrća dnevno, znanstvenici su povezali s 24 posto manjim rizikom od srčanih oboljenja, 33 posto manjom opasnošću od moždanog udara, 28 posto manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, 13 posto manjim rizikom od raka i 31 posto manjim rizikom od preuranjene smrti.



Porciju čini 80 grama voća ili povrća, što odgovara jednoj manjoj banani, kruški ili trima punim žlicama špinata ili graška.



Rezultati studije temelje se na podacima iz 95 ranije provedenih odvojenih istraživanja u kojima su se proučavale prehrambene navike oko dva miliona ljudi.



Manji rizik od obolijevanja od raka znanstvenici su povezali s konzumiranjem zelenog povrća (npr. špinata), žutog povrća (npr. paprike) i kupusnjača (npr. karfiola), a manji rizik za srčani i moždani udar znanstvenici su povezali s konzumiranjem jabuka, krušaka, citrusnog voća, salate, zelenog lisnatog povrća i kupusnjača.



Podsjetimo da je pet porcija voća i povrća dnevno (oko 400 grama) u skladu preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).



Konzumiranje više od pet porcija voća i povrća dnevno je poželjno, no ne treba ljudima stvarati pritisak, slažu se i neki nutricionisti.