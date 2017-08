Svake nedjelje od 12 do 14:30 sati u restoranu Brasserie, kulinarski tim hotela "Novotel Sarajevo Bristol", priprema Family Brunch - nedjeljni ručak obogaćen drugačijom kulinarskom ponudom.

Family Brunch (kovanica "brunch" nastala igrom riječi iz engleskog jezika –"breakfast" i "lunch" ), idealna je prilika da se porodice okupe za stolom i uživaju u obroku koji su drugi pripremali za njih.Kulinarski tim hotela "Novotel Sarajevo Bristol" priprema raznovrsna jela, koja su savršen balans između hrane koja se obično jede za doručak, one koja se jede za ručak i egzotičnih hibrida koji nastaju kada se spoje ova dva obroka.Na njihovom "Švedskom stolu" pronaći ćete veliki izbor hladnih predjela, sireva i hladnih narezaka, osvježavajuće hladne supe i izbor toplih supa, sezonsku salatu, lagana topla jela te Live cooking station – mini burger.Da obrok bude sladak, do posljednjeg zalogaja, za goste pripremaju veliki izbor kolača i deserta.Pored izuzetne kulinarske ponude, ono što je posebno za Family Brunch hotela "Novotel Sarajevo Bristol" je relaksirajuća muzika uživo i zabavni program za djecu. Roditelji mogu uživati u opuštenoj atmosferi a djeca u "Dječjem kutku" uz male zabavne radionice, slikanje i crtanje, face painting i nezaobilaznog klovna.Family Brunch: Svake nedjelje od 12:00 do 14:30 sati. Cijena: 35 KM po osobi. Djeca do 6 godina ne plaćaju, a djeca između 6 i 12 godina imaju 50% popusta.Za rezervacije, molimo Vas, kontaktirajte 033 705-306