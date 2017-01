U našoj zemlji česta je tema ishrana predškolske i školske djece. Navodi se kako se u odgojno-obrazovnim ustanovama djeca hrane siromašno i nezdravo i kako je potrebna ozbiljna promjena. Međutim, ima i svijetlih primjera kako ishrana, u ovom primjeru u jednom sarajevskom vrtiću, može biti raznovrsna, zdrava, a istovremeno i zahtijevati malo vremena za pripremu.

U našoj zemlji česta je tema ishrana predškolske i školske djece. Navodi se kako se u odgojno-obrazovnim ustanovama djeca hrane siromašno i nezdravo i kako je potrebna ozbiljna promjena. Međutim, ima i svijetlih primjera kako ishrana, u ovom primjeru u jednom sarajevskom vrtiću, može biti raznovrsna, zdrava, a istovremeno i zahtijevati malo vremena za pripremu.