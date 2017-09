OKC Abrašević mjesto je održavanja 3. BiH craft beer festival koji nosi simboličan naziv "Ima i može" i koji okuplja skoro sve proizvođače craft piva u našoj zemlji, kao i neke iz regije. Festival je okupio 17 izlagača, 13 iz naše zemlje, dva iz Hrvatske i po jednog iz Srbije i Crne Gore.

Edo Mesihović,jedan od organizatora, priča nam kako je ovo prvi put da na festivalu učestvuju samo craft pivare.



"Na prvom je to bilo šarenilo, bilo je industrijskih pivara, kućnih pivara, solo izlagača. Prošle godine su bile pivare i udruženja kućnih pivara. Ove godine prvi put nemamo industrijskih pivara, već samo male craft pivare, a očekivanja su u skladu sa trendom rasta samog festivala i craft scene u našoj zemlji", kaže nam Mesihović uz naglasak da je Mostar svojevrstan centar craft scene u BiH jer posjeduje četiri male craft pivare.



Mesihović nam još kaže da bi za pet godina festival trebao biti isto što je i danas, uz samo veći broj učesnika, jer se na ovaj festival ne dolazi zbog muzike, poznatih osoba ili hrane, već samo zbog dobrog piva.



"Imamo 17 izlagača, ali vrsta piva ima preko 70, kod nas možete ne samo doći i probati pivo, već i razgovarati sa proizvođačima, koji su obično i vlasnici i tehnolozi tih piva. Možete saznati kako je neko došao na ideju da napravi baš takvo pivo, možda i naučiti kako nešto slično napraviti kući", priča nam Mesihović, koji sa bratom posjeduje uspješnu craft pivovaru Old Bridge.



Sve što je popularno u Americi, brzo postane hit i širom svijeta, otkriva nam naš sagovornik tajnu popularnosti craft piva u svijetu.



"Mi smo svoju pivaru osnovali 2012. godine i jedni smo od prvih na Balkanu. Prije mnogih iz Hrvatske i Srbije smo to pokrenuli, a ustvari je sve ideja mog brata koji živi u Americi. On je tamo krenuo praviti pivo i vidio da može, pa odlučio da to uradi i ovdje kod nas. Investirao je u opremu koja nije posebno skupa i krenuli smo praviti svoje pivo", kaže nam Mesihović čija pivovara pravi pet vrsta piva.



Početni problemi craft scene kod nas, ove koja se danas okupila u Mostaru, bila je kupovina sirovina za pivo. Kako su Mesihovići počeli uvoziti sirovine, tako se i broj craft pivara počeo povećavati.



"Sam naziv festivala 'Ima i može' izveden je iz tog saznanja postoji, odnosno da ima i drugačije pivo od ovog koje proizvodi industrija i da se to pivo i može kod nas praviti, doslovno ga svako može praviti kod svoje kuće", objašnjava nam Edo Mesihović.



Pričali smo sa nekim od posjetilaca i učesnika festivala baš o tom posebnom osjećaju, kad čovjek sam kod sebe napravi pivo. Takvih ljudi u Bosni i Hercegovini kaže nam Mesihović ima više od četiri stotine.



Dva dana u prostorima OKC Abraševića uz čašu ljudi će i učiti razlike između industrijskog i zanatskog piva, slušati od proizvođača da craft pivo nije filtirano i pasterizovano te da je po svom karakteru sličnije vinu nego običnom pivu.



Festival pored sedamdesetak vrsta piva nudi i štandove s kafom i hranom, muzičke nastupe rock bendova od 19 sati kao i edukativa predavanja.