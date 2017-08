Poznati brend Tasty Donuts & Coffee otvorio je jutros u Importanne Centru svoju drugu prodavnicu u Sarajevu. Očaravajući mirisi svježih, domaćih američkih krofni - donutsa sa vanilijom, kakaom, cimetom i čokoladom stižu iz obližnjeg, tek otvorenog Tasty Donuts & Coffeea.

Primamljivi mirisi su već prvi dan privukli brojne kupce. Ukusi su ih sigurno, već prvog dana, osvojili i osigurali stalne mušterije.Ovaj potpuno novi koncept na bosanskohercegovačkom tržištu obradovaT će najizbirljivije sladokusce jer u ponudi Tasty Donuts & Coffee ima čak 30 vrsta različitih ukusnih donutsa.Uz neizostavne čokoladne, od kokosa, lješnjaka, cimeta, tu se mogu naći i donutsi sa kremama od borovnice, vanilije, maline ili kikiriki putera. Svi su potpuno identični donutsima iz Austrije, Njemačke i Holandije, gdje su ove poslastice već odavno osvojile tržište.Mekani, kremasti i perfektnog omjera punjenja i tijesta, ovi donutsi su savršenog ukusa."Veoma smo ponosni što smo prvi u regiji, i što evo već, nakon par mjeseci otvaramo i naš drugi shop u Sarajevu. Naši donutsi su pravljeni po jedinstvenom receptu koji ove krofne čini među najukusnijim na svijetu. Recepti su svugdje u Evropi isti, pa tako i kod nas. Naš slastičar je znanje stekao u Austriju kod iskusnih stručnjaka koji već godinama usavršavaju recepte. Svi naši proizvodi potpuno su svježi. Svako jutro na policama će biti friški i tek napljavljeni donutsi. Vjerujem da će upravo to, uz odličan ukus, prepoznati naši gosti", rekla je direktorica Tasty donuts & Coffeea Mirela Omanović.Uz klasične tu su kafe sa okusom vanilije, lješnjaka i karamele. Cijeđeni sokovi su prirodni i pravljeni od sezonskog voća pa su i oni uvijek dobar izbor jer odlično nadopunjuju očaravajuće ukuse ovih donutsa. Također, nude i vrhunske Smoothies osvježavajuće napitke. Za one koji žele nešto ukusno i svježe pojesti, tu je ponuda za TO GO.Donutsi su također odlična ideja za dječije rođendane i proslave ili zakuske u kompanijama. Odličnog su ukusa, prelijepog izgleda i što je najvažnije uvijek su svježi.