Ljudi već stoljećima tragaju za hranom koja povećava libido, a Dan zaljubljenih je vrijeme kada se većina parova odluči eksperimentisati.

Zdravo srce znači zdrav seks

Hrana za poboljšanje seksualnog odnosa

Stručnjaci ističu kako libido ili seksualna želja nemaju veze sa seksualnim činom i uprkos svemu onom što ste čuli, hrana neće poboljšati vaše radnje u krevetu."Tvrdnje da hrana povećava libido nemaju naučno uporište. Mnoštvo hrane za koju se smatra da povećava libido je povezano s anatomskim oblikom, odnosno ljudi namirnice koje podsjećaju na genitalije oba spola smatraju hranom koja povećava libido. Pa se tako za avokado tvrdi da je dobar za žene, dok isto mišljenje za muškarce vrijedi za banane", rekla je Lynn Edlen-Nezin, psihologinja i književnica.Ono što će sigurno dovesti do strasti u spavaćoj sobi jeste testosteron koji povećava seksualnu želju kod oba spola."Ako imate adekvatnu količinu testosterona, onda imate adekvatan libido. Ali testosteron ne dobijate u hrani, već se prima pod nadzorom ljekara", rekla je psihologinja.Tačno je da hrana koja sadrži mikronutrijente utječe na proizvodnju hormona, među kojima je i seksualni hormon. Riža je bogata cinkom koji ima ulogu u regulisanju nivoa testosterona, ali nije poznato koju količinu treba jesti da bi se ostvario utjecaj na libido.Ipak, hrana je vrlo bitna za zdrav seksualni život. Da biste imali veću izdržljivost tokom seksualnog čina, potrebno je da imate normalnu kardiovaskularnu funkciju da bi, kada ste seksualno uzbuđeni, krv išla prema seksualnim organima što je potrebno kako bi se navlažilo tkivo tih organa."Ono što je dobro za vaš gornji dio tijela, dobro je i za donji. Ukoliko imate problema sa srcem to se može odraziti na vaš seksualni život. Seksualni čin zavisi od sposobnosti krvnih žila da odgovore na seksualne podražaje formiranjem azotnog oksida, spoja koji ih proširuje i omogućava protok krvi u genitalije. To upravo rade lijekovi poput Viagre", rekla je Edlen-Nezin.1. Stručnjaci savjetuju da trebate jesti mnogo mesa (poput janjetine), ribe (poput lososa), jaja, mliječnih proizvoda, oraha/lješnjaka/badema i graha/graška jer su bogati azotnim oksidima koji čuvaju kardiovaskularno zdravlje.2. Također, potrebno je da jedete zeleno povrće poput špinata, kelja, brokula i prokula. Sadrže dosta azota koji je ključan za azotni oksid.3. Borovnice, jagode, maline, kupine i šljive su bogate antioksidansima.4. Tamna čokolada je bogata kakaom koji ima antioksidanse i poboljšava protok krvi. Također, snižava krvni pritisak."Što više ove hrane jedete bit ćete zadovoljniji vašim seksualnim životom", poručila je Edlen-Nezin.Ovo je i savjet od čega se treba sastojati ručak ili večera na Valentinovo kako biste pojačali strast i učinili druženje s vašim partnerom vatrenijim.