Razne vrste salata, džemovi, mljeveni paradajz, pekmez, sokovi, ajvar, mliječni proizvodi, tradicionalni bosanski kolači... samo je dio onoga što su u protekolom periodu po tradicinalnoj recepturi pripremale žena sa područja općina Bratunac, Srebrenica i Milići, a koji su danas predstavljeni na Sajam proizvoda žena sa sela u Tuzli.

Razne vrste salata, džemovi, mljeveni paradajz, pekmez, sokovi, ajvar, mliječni proizvodi, tradicionalni bosanski kolači... samo je dio onoga što su u protekolom periodu po tradicinalnoj recepturi pripremale žena sa područja općina Bratunac, Srebrenica i Milići, a koji su danas predstavljeni na Sajam proizvoda žena sa sela u Tuzli.