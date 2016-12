Sarajevski Superfood je prvi restoran u BiH koji spaja dvije umjetnosti – gastronomsku i "uličnu", Street-art. Iako na prvi pogled izgledaju kao potpuno nespojive, ove dvije umjetnosti se, zapravo, nadopunjuju.

Za Street-art je karakteristično da umjetnici odgovaraju na izazove umjetnosti na primarno ne-umjetničkim okolnostima, poput javnih površina. Stavljajući ih u netradicionalni kontekst, street-art umjetnici ne žele propitivati niti mijenjati definiciju umjetničkog djela, nego to rade sa prostorom u koji umjetnost stavljaju, i to rade svojim vlastitim jezikom. Isto je napravio i Superfood: promijenio je uobičajeni koncept nečega što se naziva "uličnom" ili "brzom"“ hranom, stavljajući je u kontekst restoranskog prostora i u okvire sve popularnije zdrave hrane. Hrana koja se poslužuje je i dalje u formi opšteprihvaćene, "brze" hrane, ali sa bitnom razlikom – napravljena je od zdravih namirnica.



"U nešto duže od dvije godine, koliko smo otvoreni, isprobali nekoliko različitih koncepata: od žive svirke sjajnih domaćih bendova do izložbi savremene umjetnosti. Svaki događaj ima svoju publiku, a sretni smo što smo uspjeli u relativno kratkom roku steći stalne goste. Jedno ipak nismo mijenjali – kvalitet hrane", kaže vlasnik restorana Tiki.



Ovih dana su Tiki i Superfood ekipa napravili novi meni, koji je proširen super popularnom hranom, poput pilećih krilaca i sendviča sa škampima i tartar sosom. S novom hranom idu i nove cijene.



2Dvije godine na tržištu su bile sasvim dovoljne da odlično naučimo šta naši gosti traže i da im to i omogućimo. Velike, kvalitetne porcije, uz prihvatljivije cijene su dobitna kombinacija", ne sumnjaju Superfoodovci.



Novi meni je već na stolovima i čeka sladokusce, a uz to, neobični koncept - restoran je proširio i ponudu keteringa. U glavnom je gradu, tvrde, sve popularnije naručivati hranu ne samo za poslovne, nego i privatne zabave. Fingerfood Superfooda je postao skoro nezaobilazan na većini gradskih događaja, a razlog je jednostavan: kreativna hrana po cijeni koju dogovarate prema vašem budžetu i za svačiji ukus. U ovo doba godine kada se slavi na sve strane, čini se da je ovo ponuda koju je teško odbiti.