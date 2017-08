Ozbiljno posvećen tim prilagodljivih, sposobnih i ljubaznih ljudi punih entuzijazma i ljubavi prema svom poslu još jednom je dokazao da je uspjeh rezerviran za one koji imaju volju i ne odustaju te je u rekordno kratkom roku njihova catering usluga postala iznimno cijenjena i tražena. Ne bez razloga.

Restoran Superfood Sarajevo je u proteklih nekoliko godina, koliko je prisutan na bh. tržištu, brzo i lako osvojio srca i želuce svojih gostiju, prije svega ukusnom, zdravom, inovativnom i atraktivnom hranom, ali i posebnim ambijentom i izuzetno profesionalnim odnosom.Tako su u kratkom vremenu dospjeli na različite liste najboljih restorana u regiji, a dvije godine zaredom osvojili su i prestižni certifikat izvrsnosti cijenjenog TripAdvisora.U svom stilu, Superfoodov napredni i perfekcionistički tim je nastavio rasti i razvijati se pa su na tom putu otkrili još jednu profesionalnu strast - catering.Ova ugostiteljska grana koja se kao samostalan posao počela razvijati u SAD-u tek u prvoj polovici 19. vijeka, privukla je Superfoodov tim kao nova mogućnost za rad, razvoj i učenje i u našoj sredini. Ozbiljno posvećen tim prilagodljivih, sposobnih i ljubaznih ljudi punih entuzijazma i ljubavi prema svom poslu još jednom je dokazao da je uspjeh rezerviran za one koji imaju volju i ne odustaju.Nije bilo potrebno puno vremena da još jednom osvoje klijentelu, ovaj put u prostoru po izboru njihovih gostiju. Nekoliko mjeseci kasnije – pružaju kompletne catering usluge, što podrazumjeva pripremu hrane, ne samo serviranje, čak i na izabranoj lokaciji, neovisno o zahtjevnosti, vrhunske resurse serviranja, jer ponekad je, recimo, boja hrane veoma važna, i obučeno osoblje koje opazite samo toliko koliko je to potrebno.Superfoodov tim se ovom ugostiteljskom branšom bavi na veoma neposredan način – svakoj mogućnosti pristupe osobno. Svejedno im je, naime, da li organizujete romantičnu večeru za dvoje pod zvijezdama na krovu svoje zgrade ili događaj na kojem je prisutno nekoliko stotina ljudi. Bez obzira na to da li organizirate opuštenu popodnevnu koktel zabavu ili konvencionalni događaj, privatnu zabavu ili korporativni susret, sposobni su odgovoriti na sve vaše zahtjeve.U tom smislu – nemaju meni s definiranom ponudom. Jer, kako kažu, svaka prilika je drugačija i svaka zaslužuje vlastiti pristup. Sa svakim svojim klijentom se dogovore poštujući ukus, izbor i, naravno – budžet kojim raspolaže. Ta osobnost u komunikaciji cjelokupnoj priči o cateringu Superfooda daje poseban potpis.Hrana koju poslužuju ukusna je baš kako i izgleda na fotografijama, slažu se svi oni kojima je ovaj tim upotpunio važan događaj.Ukoliko želite organizirati događaj na kojem ćete bez brige uživati u društvu svojih gostiju, svejedno kakav je i koliko opsežan, Superfood je prava adresa.