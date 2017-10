Ponovila se ista situacija kao i prošle godine par dana uoči festivala prodate su sve ulaznice za "Novosadski Oktoberfest" za večernje termine.

Ponovila se ista situacija kao i prošle godine par dana uoči festivala prodate su sve ulaznice za "Novosadski Oktoberfest" za večernje termine.

Ljubitelji piva i dobre zabave još mogu da kupe ulaznice za dnevni termin u subotu 21.10. od 11.00 do 16.00 sati kada će moći da osjete atmosferu festivala, probaju više od 50 vrsta piva, perece i kobasice i prisustvuju takmičenju "Battle of the Bands".Za večernje termine ostalo je još nekoliko desetina mjesta za sjedenje za petak i subotu po cijenama koje se kreću od 960 dinara po osobi (za tu cijenu dobija se ulaznica, mjesto za sjedenje i suvenir-krigla od 0.5l sa logom "Oktoberfesta").Zainteresovani mogu da ih pogledaju i rezervišu na web stranici Drugi po redu "Novosadski Oktoberfest" održaće se ove godine 20. i 21. oktobra u Master Centru Novosadskog sajma.Ove godine nastupaju: "Hladno pivo", SARS, "Orthodox Celts", "Drum ‘N’ Zez", "Prljavi inspektor Blaža i Kljunovi", "Love Hunters", "Amajlija" i mnogi drugi.Prošlogodišnji "Oktoberfest" u Novom Sadu posjetilo je preko 16.000 ljudi, a sve ulaznice su bile prodate nekoliko dana uoči događaja. Tokom dva dana festivala popilo se 32 hiljade litara piva, pojelo 5 hiljada kobasica i preko 10 hiljada pereca, a festival je prošao bez ijednog incidenta i intervencije policije i hitne pomoći.Novosađani i njihovi gosti biće u prilici i ove godine da uživaju u više desetina brendova piva iz cijelog svijeta, bavarskim kobasicama, perecama i puno dobre zabave.Na zvaničnom sajtu možete se prijaviti i za takmičenje u držanju krigle piva i vidjeti i druge nagradne igre koje organizujemo.