Svi znaju da je čaj nevjerojatno dobar. Čaj može regulirati razinu šećera u krvi, uravnotežiti hormone i pomoći da čvrsto spavate noću. Da li ste znali, da je čaj drugi najpopularniji napitak na svijetu, a ispred njega je samo voda?

Ljubitelja čaja je jako mnogo, od najmlađih do najstarijih. Čaj ne treba da bude asocijacija na prehlade ali ih treba puno konzumirati tokom zime i boravka na otvorenom, posebno dobro dođe prilikom skijanja, sankanja i šetnje na planini.Upravo zbog toga poznata olimpijska skijašica Maja Klepić Jokanović koja trenutno odmara jer je postala majka kaže da ne može zamisliti jutro bez šolje čaja. "Neko ima ritual da popije ujutru kafu, ja biram čaj, zdraviji je, daje mi snagu potrebnu za svakodnevne aktivnosti pa već dok obavljam jutarnje rituale moj Plantago zeleni čaj sa okusom limuna i đumbira se priprema".Da li ste znali da isti čaj nema svaki put isti okus, nekad je bolji, a nekad gori. Pravljenje dobrog čaja nije toliko jednostavno koliko se čini, potrebno je pratiti neka pravila.Držite čaj u zatvorenom čajniku. Tako možete biti sigurni da čaj neće izgubiti svoj okus.Što je veći čajnik/šoljica/lončić u kojem spremate čaj u listićima bit će više mjesta da se listići rašire i na kraju će čaj biti bolji.Za crni i zeleni čaj koristite jednu čajnu kašiku na 2,5-3 dcl vode, ovo može varirati ovisno o čaju i vlastitom ukusu.Za crni čaj voda bi trebala biti na temperaturi od 100 °C. Ne dajte da vode vrije predugo jer će to smanjiti količinu kisika u vodi, a kisik naglašava okus čaja. Isto tako na temperaturama ispod 90 °C crni čaj neće biti dobar (dovoljno intenzivan). Za zelene čajeve potrebna je temperatura vode od 70 °C do 80 °C. Na višim temperaturama čaj ima gorak okus.Vrijeme držanja listića čaja ili filter vrećica u vodi varira od čaja do čaja, ali sve vrste čaja moraju biti u vodi barem 30 sekundi. Svaki čaj ima određeno vrijeme u okviru kojeg se sprema, a ako čaj držite duže u vodi obično postane gorak/trpkog okusa.