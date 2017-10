Osam zdravih jesenjih darova prirode koji pomažu u smanjenju broja kilograma

Dolaskom jeseni dolaze i nove, zdrave vrste voća i povrća, a neke od njih obiluju hranjivim materijama koje pomažu tijelu da sagorijeva masti. Od bundeve i gljiva, do japanskih jabuka i nara, ovih osam namirnica pomažu u gubitku kilograma.

1. Bundeva

2. Gljive

3. Karfiol

4. Jabuke

5. Kivi

6. Japanske jabuke

7. Kruške

8. Nar

Bogata je vitaminom A i C i sadrži protuupalne omega 3 masne kiseline. Također, odličan je izvor kalija i snabdijeva organizam s 20 posto dnevno preporučenog unosa vlakana. Sadrži i vitamin B koji pomaže razlaganje masti, proteina i ugljikohidrata koji su pohranjeni u masnim naslagama, posebno stomaku.Bogate su vitaminom B i D, odličan su dodatak mnogim jelima, uključujući razne vrste salata. Poboljšavaju metabolizam i bogate su selenom, antioksidansom koji obnavlja oštećene ćelije.Karfiol je odlična zamjena za hranu bogatu škrobom. Naribani karfiol može se koristiti umjesto riže, a izgnječen može zamijeniti pire krompir. Osim toga, pomaže u smanjenju rizika od nekih vrsta raka zbog visoke antioksidativne aktivnosti. Bogato vlaknima, ovo povrće zadržava osjećaj sitosti i tako dovodi do rjeđeg unosa hrane.Sinonim za jesen, jabuke bi trebale biti neizostavna namirnica u vašoj kuhinji. Bogate su vlaknima i vitaminom C, antioksidansom značajnim za zaštitu desni i zarastanje rana poboljšanjem proizvodnje kolagena.Ovo tropsko voće je savršen način da se zadovolji potreba za slatkim bez dodavanja kalorija. Jedan kivi srednje veličine sadrži oko 60 kalorija i svu količinu vitamina C koji nam je potreban u toku dana. Plodovi bogati vitaminom C pomažu organizmu da oksidira masti tokom vježbanja umjerenog intenziteta. Također, sadrži i dosta kalija, dvostruko više nego banana, što je vrlo važno, jer kalij pomaže tijelu da preradi masti i ugljikohidrate.Ovo narandžasto voće bogato je vitaminima A i C te vlaknima, a sadrži i određene količine mangana koji pomaže razložiti masti i proteine.Iako slatke, sadrže tek 100 kalorija. Ova jesenja voćka dobar je izvor vitamina C, a jedna kruška prosječne veličine sadrži i 6 grama vlakana, što je 24 posto od preporučenog dnevnog unosa. Kruška pruža osjećaj sitosti zahvaljujući rastvorljivim vlaknima koja privlače vodu i pretvaraju je u gel, čime se usporava varenje, što može pomoći u smanjenju holesterola u krvi.Iako je dolazak do sjemenki nara izazov, vrijedno je truda. Ovo slatko voće bogato je vitaminima C i K, kao i polifenolima, antioksidansima koji smanjuju masne ćelije i sprečavaju njihov razvoj.