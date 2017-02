Naučnici istražuju zašto je paradajz izgubio ukus

Uzgajanje paradajza u komercijalne svrhe u posljednjih nekoliko decenija dovelo je do postepenog gubitka njegovog prepoznatljivog ukusa, a naučnici su sada potvrdili da se to nije desilo slučajno.

Međunarodni tim stručnjaka proučio je skoro 400 varijeteta paradajza, od savremenih do najstarijih sorti, kako bi utvrdili šta se dešava sa najpopularnijim svjetskim voćem.



Oni su utvrdili da je višedecenijsko uzgajanje što većeg i što otpornijeg paradajza dovelo do gubitka 13 hemikalija koje utiču na njegov prepoznatljiv ukus.



Naučnici su utvrdili specifične genetske promjene koje su dovele do toga, prenosi "Kvorc medija".



Stručnjaci navode da bi proizvođači sjemena mogli da lako da postignu da paradajz iz supermarketa ponovo bude ukusan primjenom tehnike ukrštanja sorti.



Proces bi bio sličan prirodnoj polinaciji među biljnim vrstama, samo bi se odvijao u laboratorijama. Naučnici bi miješali savremene sorte paradajza sa starim soratama i izdvajali biljke koje su najbliže onome što žele da postignu.



Poslije nekoliko generacija, rezultat bi bio ukusniji paradajz, napravljen bez, za neke, spornog rada na genima.