Napravite lagani kolač od kremastog sira za samo pola sata

Ilustracija

Kolači ili torte od svježih, kremastih sireva postali su jako popularni u posljednje vrijeme. Pored toga što su veoma ukusni, izuzetno su jednostavni za napraviti, zbog čega se sve više muškaraca koji nisu najspretniji u kuhinji, usuđuje pripremiti ovaj desert. Potrebno vam je svega pola sata, a pećnicu ne morate ni dodirnuti.

Ono što vam je potrebno je 500 grama proteinskog kvark sira, to jest kremastog sira za mazanje s manje masti, 200 grama mekaog sira, tri limuna, 80 grama izmrvljenog keksa, 50 grama rastopljenog maslaca te četiri listića želatina.



Priprema kolača počinje tako što izmrvljeni keks pomiješate s rastopljenim maslacem. Zatim tu smjesu čvrsto utisnite u tepsiju ili lim širine 20 centimetara. Nakon toga pomiješajte 200 grama mekanog sira s 500 grama kvark sira te u to dodajte naribanu koricu sa dva limuna.



Listiće želatine namočite u hladnoj vodi, a zatim ih na blagoj vatri rastopite u limunovom soku koji ste prethodno iscijedili iz tri limuna. U sve to dodajte smjesu od sireva koju ste prethodno pripremili.



Na kraju, ovom kremastom smjesom premažite izmrvljeni keks nakon čega je kolač spreman za posluživanje. Prijatno.