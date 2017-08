Jamiejeva "Revolucija u ishrani'" u Bosni i Hercegovini

Merkur BH osiguranje pridružilo se svjetskoj kampanji Jamie Olivera, ''Jamie's Food revolution'' kako bi ostvarili zajednički cilj i kuhanje učinili zabavnim te omogućili zdravu, pristupačnu i ukusnu hranu za sve.

Sabina Mujanović

Saradnja je ozvaničena u maju mjesecu u rovinjskom hotelu Lone gdje je upriličena profesionalna edukacijska i show kuhinja pod nazivom “revoLution“.''Raduje nas činjenica da je i Bosna i Hercegovina dio Revolucije u ishrani. Cjelokupna poslovna orijentacija Merkur BH osiguranja zasniva se preventivnim programima podizanja svijesti o zdravlju i unapređenju kvalitete života ljudi. U tom smislu, ponosni smo na brojne aktivnosti koje smo do sada uradili kako za odrasle kao što je Merkur Run4Lifestyle tako i za mališane kroz projekat ''U zdravoj školi zdrava djeca'', a saradnja s Jamijevom fondacijom je kruna svega'', istakla je Sabina Mujanović, direktorica Merkur BH osiguranja.U narednom periodu promovirat će se praktičan pristup kulinarskim navikama pojedinaca kako bi naučili osnovne vještine potrebne za pripremu zdrave hrane kroz brze i ukusne recepte Jamie Olivera. To je zajednička misija JOFF-a i Merkur BH osiguranja.''Svjesni smo činjenice da su gojaznost, pothranjenost i druga oboljenja direktno uzrokovana lošom ishranom te predstavljaju jedan od najvećih izazova današnjice. Saradnjom s Merkur BH osiguranjem želimo to promijeniti i inspirirati ljude širom svijeta na zdraviji i sretniji način života'', poručeno je iz JOFF fondacije.Merkur BH osiguranje je na naše tržište lansiralo i časopis Welllife inspirisan zdravim, aktivnim i održivim načinom života. Welllife čitatelje motivira na promjenu životnog stila, što reflektira i jednu od ključnih vrijednosti samog Merkur osiguranja – brigu o tome kako živimo danas, kako bi osigurali bolju i kvalitetniju budućnost sutra.