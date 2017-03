Festival kafe, čokolade i delicija: Nova atrakcija u gradu na Neretvi

Prva dva dana aprila Mostar će prvi put biti poprište "Festivala kafe, čokolade i delicija", atraktivne manifestacije koja je tradicija svjetskih metropola, ali i nekih gradova u regiji.

Festival koji se bavi ritualom ispijanja kafe

Gramofonska ploča od čokolade

Prostor za tradicionalne delicije

Opatija kao primjer

Festival je trebao biti organiziran u februaru, ali je zbog loših vremenskih najava, organizacija prebačena za april. Tako će uz tradicionalno prekrasno vrijeme, ovo proljeće u Mostaru biti u znaku i kafe, čokolade i delicija.O festivalu koji se ove godine organizira prvi put, a želi postati tradicija, razgovarali smo s glavnom organizatoricom Deom Leko."U današnje vrijeme kad je skoro sve već izmišljeno, kad su ideje već potrošene, ne može se izmisliti nešto novo, može se samo dobro prepisati i dodati nešto svoje. Nisam ja izmislila festival kafe i čokolade, svaki veći svjetski grad ga ima, najpoznatiji je Salon du Chocolat koji je potekao iz Pariza, a organizira se danas u 12 svjetskih metropola. Prošlo je vrijeme sajmova gdje posjetitelji na jednom mogu pronaći sve od igle do lokomotive, danas je vrijeme specijaliziranih sajmova gdje svaka oblast ima svoj poseban sajam", govori nam naša sagovornica koja već duži niz godina u Hercegovini organizira uspješni Sajam vjenčanja.Znajući koliko je naša zemlja specifično vezana za ispijanje kafe, a i grad Mostar, izgledalo je sasvim logično jednu takvu manifestaciju organizirati baš ovdje."U Mostaru ljudi posebnu važnost daju ispijanju kafe, kafenišu i razmišljala sam da tom mostarskom ritualu dodamo i festival. Ovaj festival neće biti specifičan niti po čemu, osim što je mostarski i što se organizira prvi put, te što će ponuditi neke atrakcije, odnosno što više zanimljivog sadržaja za posjetitelje", govori nam Dea Leko.Sajam će ponuditi niz atrakcija kroz predstavljanje pojedinaca koji su na svoj način dio posla s kafom, čokoladom ili delicijama."Jedna od zanimljivosti na sajmu biti će i prezentacija Marinko Biškić iz Splitu koji proizvodi gramofonsku ploču od čokolade i postao je prava atrakcija. Nema zaista čovjeka koji prođe pored njegove radnje, a da ne uđe i ne vidi to pravo malo čudo. On će održati predavanje o tome kako od zrna kakaa nastaje čokolada, cijeli proces proizvodnje, a na kraju će i svim posjetiteljima pustiti da čuju čokoladnu gramofonsku ploču", najavljuje jednu od aktivnosti festivala Dea Leko.Cijeli je niz atrakcija iz svijeta kafe, od izlaganja domaćih proizvođača, raritetnih vrsta kafe, do nezaobilazne Vispakove džezve koja je obišla svijet i ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Mladi umjetnik Martin Frljić radit će akvarel od kafe, mozaik od zrna kafe, kao i čokoladnu 3D skupturu."Popularni su posljednjih godina kulinarski reality programi pa je ideja da u subotu navečer napravimo malu kulinarsku radionicu s javnim osobama. Ornela Vištica, Amir Kazić Leo, Enis Bešlagić, Maja Sar ili Maja Munda, te još pokoja javna osoba, samo su neka od imena koja se nalaze na listi potencijalnih kandidata, a kuhali bi 45 minuta sa zadatkom da bez upotrebe peći, samo s mikserom i posudama pripreme neku slasticu. To je zamišljeno kao pravi interaktivni show s publikom, a moderator bi bio neko poput Maje Čengić, ko se sjajno snalazi u takvim situacijama", najavljuje nam Dea Leko još uvijek nepotpuno definirane aktivnosti.Organizira se i cijeli niz radionica i prezentacija poput onih izrade francuskih macaronsa ili pak čokoladnih pralina, s novostima iz slastičarstva, novim linijama, domaćim proizvođačima, ali i nekim tradicionalnim delicijama.Leko kaže da u regiji ima mnogo više proizvođača kafe i čokolada, nego bi neko rekao na prvu ruku, ali da je posebno ostavljen prostor za delicije, zbog naših tradicionalnih proizvoda."Baklava je jedna od tih delicija za koju ostavljamo poseban prostor, posebno sad kad to postaje širi proizvod, pa i na naše prostore dolaze egzotičnije baklave kao što su one s pistacijima, kokosom ili neobična baklava s nutelom. Baklava će biti posebna zanimljiva za ove najavljene posjetitelje koji će doći izvan Bosne i Hercegovine, kao i potencijalne turističke ture koje možda navrate do Kosače. Možda budu još neki tradicionalne slastice iz okolnih krajeva kao što je dubrovačka ili imotska torta, ili delicija specifična nekom kraju. Ja npr. hurmašicu nikad nisam ni probala dok nisam došla u Hercegovinu", govori naša sagovornica.Ovakve manifestacije znaju postati prave turističke atrakcije, a naša sagovornica posebno ističe primjer Opatije."Festival čokolade u Opatiji sjajan je primjer kako jedna ovakva manifestacija može postati turistički prepoznatljiva, ali i prepoznata od lokalne društvene zajednice. Nevjerovatno je da dva dana cijela Opatija diše u znaku čokolade, tako npr. svi wellness centri imaju neku ponudu tretmana vezanu za čokoladu, a da ne kažem restorani, kafići, hoteli, općenito ugostiteljski objekti. Zasigurno ni tamo sve to nije bilo tako prve godine, ali nakon desetak njih, to može postati prava atrakcija u onom periodu koji je za turističke radnike obično vansezonski, što uistinu, u konačnici želimo jednom postići i s ovim Festivalom u Mostaru", zaključuje Dea Leko.Festival će biti organiziran pod posebnim pokroviteljstvom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, te u partnerstvu s Vanjskotrgovinskom i Privrednom komorom Federacije BiH. Jedan od ciljeva festivala kao i svakog sličnog događaja je upoznavanje proizvođača iz iste ili slične branše, kao i približavanje krajnjem korisniku.Festival kafe, čokolade i delicija organizira se 1. i 2. aprila u dvoranama Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače na Rondou.