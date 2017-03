Danci smanjili bacanje hrane za 25 posto zahvaljujući Selini Juul

Selina Juul (Foto: BBC)

Kako nikada ne treba potcijeniti moć pojedinca, primjer je Selina Juul koja je uspjela pomoći Dancima da smanje bacanje hrane za 25 posto u posljednjih pet godina.

