Promo / Barilla lazanje sa sosom Napoletana i hrskavim povrćem

Ukoliko vam nedostaje ideja za ukusan ručak za cijelu porodicu, Barilla donosi jednostavan recept za lazanje sa sosom Napoletana i hrskavim povrćem.

Ukoliko vam nedostaje ideja za ukusan ručak za cijelu porodicu, Barilla donosi jednostavan recept za lazanje sa sosom Napoletana i hrskavim povrćem.

Sastojci za 4 osobe:



Lazanje Barilla 10 kora

Sos Napoletana Barilla 200 g

Tikvice 100 g

Brokoli 100 g

Paprika babura 100 g

Parmezan 60 g

Ekstradjevičansko maslinovo ulje 1 supena kašika

So i biber



Za sos bešamel:

Mlijeko 900 g

Maslac 40 g

Bijelo brašno 40 g

Muškatni oraščić prstohvat

So



Priprema:



Isjecite tikvice, brokoli i paprike na komadiće. Nekoliko minuta dinstajte povrće u neljepljivoj tavi s jednom supenom kašikom ekstradjevičanskog maslinovog ulja tako da povrće ostane hrskavo. Dodajte sos Napoletana u tavu; sačekajte da proključa, dobro miješajući. Sklonite s vatre.



Otopite maslac i dodajte brašno, dobro miješajući. Kuhajte par minuta na veoma tihoj vatri da biste dobili glatku, braonkastu smjesu brašna i maslaca. U posebnoj šerpi zagrijte mlijeko s prstohvatom soli i prstohvatom izrendanog muškatnog oraščića; dodajte vruće mlijeko u smjesu brašna i maslaca, polako sve izmiješajte i vratite na vatru da provrije. Sklonite s vatre.



Podmažite pleh. Stavite sloj sosa bešamel na dno, preko poredajte malo povrća, a zatim stavite sloj lazanja (nemojte ih prethodno kuhati) i pospite rendanim parmezanom.



Ponovite ovaj postupak pet puta, naizmenično redajući povrće, lazanje i sos bešamel. Neka posljednji sloj bude sos bešamel i parmezan (pazite da vam ostane dovoljno bešamel sosa da biste ga mogli preliti preko cijelog petog sloja).



Stavite u rernu na 25 do 30 minuta na 220°C. Ostavite da se ohladi 10 minuta prije serviranja.