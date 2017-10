Iduće sedmice u Sarajevu počinje najveći bh. festival vina i jedna od najznačajnijih manifestacija ove vrste u regionu, Sarajevo Wine Weekend. Tradicionalno, festival se održava posljednjeg vikenda u oktobru, no ove će godine i cijela sedmica biti posvećena umjetnosti vina i odlične hrane.

Na već poznatoj lokaciji, u Domu Oružanih snaga BiH (Dom Armije) u Sarajevu će se okupiti 60 vinara i vinarija iz BiH, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Austrije, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Uz vinare, na festivalu će biti i 20 gastro izlagača sa širokom paletom finih delicija koje će pratiti najbolja vina koja se mogu pronaći na tržištu."Napunili smo 13 godina i zvanično smo postali tinejdžeri», rekao je Amir Beširević iz kompanije Fina Vina, organizator festivala. «Kako tinejdžeri ponekad znaju biti jogunasti, tako smo ove godine festival pomjerili na četvrtak i petak, i sigurni smo da nam publika to neće zamjeriti. Četvrtak je ionako već odavno novi petak, a u dobrom je društvu zapravo potpuno svejedno koji je dan", kaže Beširević.Festival je proširen i dodatnim događanjima, pa će tako prva pretpremijerna večera Sarajevo Wine Weekenda biti održana u sarajevskom restoranu LibertAs. Slow food u šest slijedova koje priprema, uz rezidentne chefove, iznimno popularni srbijanski Masterchef i TV zvijezda, Radomir Raša Vlačić, biti će upareno sa fantastičnim i pažljivo probranim vinima vinarije Vukoje iz Trebinja. Već četvrtu godinu zaredom, festival će se zvanično otvoriti press konferencijom 25. oktobra u kultnom sarajevskom restoranu 4 sobe gospođe Safije, a navečer će na istom mjestu biti i Mingle&Wine. Zalogaje će pripremiti Chef Moreno Debartoli, a vina dolaze iz vinarija Žilavka i Podrumi Grge Vasilja i Vukoje (BiH), Chichateu i Temet (SR) i Zanut (SLO). Tokom trajanja ovogodišnjeg festivala će biti održano i sedam vinskih radionica u Coloseum Clubu."Edukacijska komponenta festivala nam je izuzetno važna i to je jedno od težišta Sarajevo Wine Weekenda» objašnjava Najra Krvavac iz organizacijskog tima. «Ove godine smo pojačali naglasak na radionice, gdje će publika saznati sve o sjajnim linijama vina nekih od ponajboljih vinara iz regije. U vinima možete u potpunosti uživati samo onda kada poznajete i razumijete procese njegovog nastajanja i sazrijevanja", zaključuje Najra.Po završetku zvanične festivalske satnice posljednjeg dana, u petak 27.10., se održava NLB – Sarajevo Wine Weekend After Party u Coloseum Clubu, uz DJ Jasminu i Blackberries bend, a ulaz je slobodan.Dugogodišnji partneri festivala su NLB d.d., Porsche Sarajevo i Audi BiH, koji su i ove godine pripremili sjajne i zanimljive prezentacije na festivalu. Emisija "Konačno petak" BHRT-a će se drugog dana festivala uživo uključivati iz Doma Armije, što je sjajna prilika da oni koji neće moći posjetiti festival osjete djelić atmosfere.Sarajevo Wine Weekend se održava u četvrtak i petak, 26. i 27.10. Cijeli program festivala se nalazi na službenoj stranici