Avalon Sports&Health Club prirediće posebno uzbuđenje svim ljubiteljima intenzivnih grupnih treninga premijerom najnovijih izdanja najpopularnijeg svjetskog kocepta grupnog fitnessa - Les Mills.

Avalon Sports&Health Club prirediće posebno uzbuđenje svim ljubiteljima intenzivnih grupnih treninga premijerom najnovijih izdanja najpopularnijeg svjetskog kocepta grupnog fitnessa - Les Mills.

Slobodno pozovite prijatelje, promocija novih LesMills izdanja održava se u subotu 04.11.2017. godine u terminima of 10 do 14 sati, a učešće je besplatno i otvoreno za sve. Ovaj događaj biće ispraćen sjajnom atmosferom i treninzima zahvaljujući kojima ćete se zaljubiti u fitness.



Les Mills : Sasvim drugačije iskustvo treniranja



U toku ove sedmice 10 miliona ljudi širom svijeta vježbalo je uz Les Mills koncept grupnog fitnessa i sa radošću preporučilo programe svojim prijateljima. Zašto je to tako ? Iza novozelandskog fitness koncepta stoje stručnjaci koji su pažljivo osmislili svaki trenutak vašeg treninga. Od aktuelne muzike do toga šta će instruktor reći u kom trenutku - ništa se ne dešava slučajno i sve utiče na to kako ćete se osjećati dok vježbate.



Čudo iza treninga koji pomjera granice fitnessa



Treninzi su bezbijedni, efikasni, dinamični, uzbudljivi i moćni. Daju izvanredne rezultate i podstiču te da se što prije vratiš u salu. A taman kada se navikneš i misliš da si se zasitio, sa Novog Zelanda stižu svježe koreografije, pjesme i sasvim nova izdanja.



Kako bi osigurali svoje mjesto, potrebno je da se prijavite, lično ili telefonski pozivom na:

033 553 300. Dakle, odaberete koje programe želite da isprobate, napravite rezervaciju i Vaše mjesto je osigurano!



Posebna ponuda



Ukoliko odlučite da postanete član Avalon Sports & Health Cluba, u subotu 04.11.2017. darujemo Vam besplatnu upisninu!



Koji treninzi nam stižu



LesMills CxWorx – se fokusira na mišiće koji povezuju gornji i donjji dio tijela pa je idealan za oblikovanje stomaka i zadnjice, jačanje leđa i povećanje funkcionalne snage.



LesMills BodyPump – je trening sa malim opterećenjem uz veliki broj ponavljanja povećava snagu i izdržljivost, jača i oblikuje mišiće.



LesMills Grit Strenght - brzo povećava snagu, gradi vretenast oblik mišića, maksimalno ubrzava metabolizam tako da sagorijevate kalorije satima nakon treninga.