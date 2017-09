Lična trenerica pokazala kako zaista izgleda: Fotografije na Instgramu su pažljivo odabrane

Lična trenerica iz Australije Madalin Giorgetta svakodnevno objavljuje svoje fotografije na Instagramu gdje ima skoro 400.000 pratilaca. Iako je u top formi, njeno tijelo nije savršeno i upravo to pokazuje svojim novim fotografijama.

Madalin je časopisu "Woman's Health and Fitness" trebala poslati nekoliko svojih fotografija, a odlučila je poslati i one koje nije bila ponosna."Kada je ta fotografija nastala, rekla sam sestri da je izbriše jer je odvratna. No, zaboravili smo je izbrisati. Nikada nisam mislila da ću je objaviti, ali sada kada je vidim u časopisu ponosna sam i sretna jer me prikazuje u pravom svjetlu. To sam samo ja - bez uređivanja i poziranja", napisala je na Instagramu.Ističe da takvim fotografijama šalje veoma važnu poruku te da bi takve objave na društvenim mrežama mogle pomoći milionima žena da ne izgube samopouzdanjezbog uređenih fotografija djevojaka koje na račun ispeglane kože zarađuju za život."Nemojte nikada zaboraviti da su fotografije koje vidite pažljivo odabrane, filtrirane i snimljene iz najboljeg ugla s osvjetljenjem tako da sve izgleda najbolje što može. Nemojte da vam nečiji 'savršen' selfie poljulja samopouzdanje, jer većina ljudi uopće ne izgleda onako kako se predstavlja na Instagramu", rekla je Madalin.