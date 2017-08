S One Sky Bar je već drugu godinu zaredom, za vrijeme trajanja festivalske euforije, organizovao niz večernjih zabava pod nazivom Sky Is The Limit.

Ovaj osmodnevni event na krovu hotela Courtyard by Marriott iskombinovao je različite žanrove, isključivo "domaće proizvodnje", jer kako kažu, željeli su ove godine da u potpunosti podrže domaće izvođače. Ulaz nisu naplaćivali, ali su kontrolisali broj ulaza, da bi publika imala dovoljno prostora da pleše.



"Nije dovoljno organizovati dobrog izvođača. Potrebno je tu još mnogo faktora koji će posjetitelju napraviti lijep ugođaj, a mi smo željeli da da svaki od ovih 8 dana bude plesan i veseo", rekli su iz organizatorskog tima S One Sky Bara.



Kako je prošao Sky Is The Limit možete vidjeti u mini galeriji.